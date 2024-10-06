Шевченко поздравил сборную Украины по футзалу с исторической бронзой

Сборная Украины по футзалу на пьедестале. Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

По итогам прошедшего в Ташкенте чемпионата мира по футзалу сборная Украины заняла третье место. В матче за бронзу сине-желтые одолели команду Франции (7:1).

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко поздравил сборную Украины по футзалу с первой в ее истории медалью чемпионата мира.

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Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Шевченко обратился к игрокам

Президент УАФ позвонил по телефону сборной Украины по футзалу сразу после матча с Францией.

Шевченко поздравил игроков и тренеров с историческим успехом и подчеркнул, что футзал будет для него одним из важных направлений деятельности УАФ.

"Приветствую сборную Украины по футзалу с большим достижением! Спасибо игрокам, тренерскому штабу, персоналу и всем, кто приобщился к получению бронзовых наград чемпионата мира. Это грандиозный успех и результат нашей совместной работы. В тяжелое для страны время мы продолжаем показывать свою мощь и несокрушимость на самом высоком уровне. Еще раз благодарю всех причастных". — сказал Шевченко.

Напомним, ранее Украина в драматическом полуфинале чемпионата мира проиграла Бразилии, ставшей победителем турнира.

В четвертьфинале сборная Украины разгромила команду Венесуэлы.