Ярмоленко готовится побить рекорд Шевченко в сборной Украины

Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко готовится превзойти достижение Андрея Шевченко, которое еще недавно казалось вечным. Уже в октябрьских матчах Лиги Наций капитан национальной команды может установить уникальный рекорд.

Ярмоленко необходимо забить три гола за сборную Украины, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Президент УАФ Андрей Шевченко до сих пор является рекордсменом по количеству голов за сборную Украины. На счету бывшего главного тренера национальной команды 48 мячей. Однако один из действующих футболистов "сине-желтых" может превзойти достижение Шевченко.

Андрей Ярмоленко работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ярмоленко готовится побить рекорд

Капитан национальной команды Андрей Ярмоленко сыграл уже 124 матча за сборную Украины, тогда как у Андрея Шевченко осталось 111 поединков. Опытный полузащитник "Динамо" записал на свой счет 46 голов. Ему не хватает всего двух мячей, чтобы сравняться с главным бомбардиром в истории сборной Украины.

Главный тренер национальной команды Сергей Ребров изначально не вызвал Андрея Ярмоленко на октябрьские матчи Лиги Наций. Однако после травмы нескольких футболистов из заявки национальной команды наставник перевел капитана из резервного в основной список. Ярмоленко получит шанс выйти на поле и забить гол.

Сборная Украины после двух туров Лиги Наций не набрала ни одного очка. В третьем матче подопечные Сергея Реброва сыграют 11 октября с Грузией. А уже 14 октября "сине-желтых" ждет противостояние с Чехией.

Напомним, новичок "Динамо" Александр Пихаленок не сможет принять участие в ближайших матчах сборной Украины из-за травмы.

А президент УАФ Андрей Шевченко поздравил сборную Украины по футзалу с историческим достижением в истории национальной команды.