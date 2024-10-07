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В сети показали новую форму сборной Украины от известного бренда

7 октября 2024 21:36
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Сборная Украины дебютирует в новой форме Adidas в октябрьских матчах — фото
Игроки сборной Украины в старой форме. Фото: УАФ
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Сборная Украины по футболу в октябре в Лиге Наций наконец-то заиграет с новым техническим спонсором. Раньше в этой роли была испанская компания Joma.

О новой форме сборной Украины в эфире своего YouTube-канала рассказал комментатор Виктор Вацко.

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Новая форма сборной Украины

С октября новым техническим спонсором сборной Украины стала немецкая компания Adidas, уже работавшая с УАФ на Евро-2012 и на Евро-2016 и в отборе на ЧМ-2014

По словам Вацко, УАФ представит новую форму 9 октября. Первый матч состоится 11 октября против Грузии, а 14-го с Чехией в Лиге Наций.

Известно, что контракт с Adidas рассчитан на 6 лет.

Форма должна выглядеть как стандартные у Adidas – желтого цвета с тонкими синими линиями.

Новая форма сборной Украины по футболу

У сборной Украины также будет своя эксклюзивная форма, но она появится осенью 2025 года.

Источник отметил, что на новой форме в УЕФА запретили карту Украины и лозунг "Слава Украине".

Ранее стало известно, что Андрей Лунин и Андрей Ярмоленко не сыграют за сборную Украины в Лиге Наций.

Ярмоленко может побить рекорд Андрея Шевченко в сборной Украины.

футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Adidas футбольная форма

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