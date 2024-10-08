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В Іспанії заявили, що Лунін відмовився грати за збірну України

8 жовтня 2024 12:11
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Андрій Лунін відмовився від збірної заради шансу закріпитися у Реалі
Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: УАФ
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Український голкіпер мадридського "Реала" не зміг прибути до розташування збірної через вірусну інфекцію. Про це повідомили в УАФ, але реальна причина може бути іншою.

За інформацією порталу EDATV.NEWS, Лунін не захворів перед матчами збірних.

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Андрій Лунін перед грою "Реала" Фото: DiarioAS

Що трапилося з Луніним

Джерело заявило, що Лунін хоче скористатися травмою Куртуа і краще заявити про себе у складі "Реала". Футболіст вирішив не їхати до збірної, а покаже свою спроможність та рішучість головному тренеру Карло Анчелотті на тренуваннях.

Подібну тактику раніше, нібито, використовував партнер Луніна з "Реалу" Кіліан Мбаппе.

Андрій Лунін
Андрій Лунін перед матчем. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Зазначимо, що у збірній основним голкіпером є Анатолій Трубін. Тому приїзд Луніна на матчі з Грузією 11 жовтня та Чехією 14 жовтня не гарантував йому вихід на поле.

Після того, як Куртуа отримав м'язову травму, Лунін провів матчі проти "Лілля" (0:1) та "Вільярреала" (0:0). У цих матчах голкіпер не помилявся.

Раніше Андрій підписав контракт із "Реалом" до літа 2030 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 25 млн євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли Куртуа поновиться після травми.

Карло Анчелотті прокоментував виступ Луніна у Лізі чемпіонів.

футбол Збірна України з футболу Реал Мадрид Андрій Лунін українські легіонери (футбол)

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