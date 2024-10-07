Андрій Лунін знову втратить місце у стартовому складі Реала

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Після матчу чемпіонату Іспанії, де "Реал" переміг "Вільярреал" (2:0), захворів український голкіпер Андрій Лунін. Завдяки перерві на матчі збірних клуб не відчує втрати.

До того ж близько до відновлення основний воротар команди Тібо Куртуа, передає портал AS.

Читайте також:

Лунін через свою хворобу не зміг поїхати в збірну України, яка в Лізі Націй зіграє проти Грузії та Чехії. Його замінили на воротаря "Шахтаря" Дмитра Різника.

Андрій Лунін перед грою "Реала". Фото: DiarioAS

Погані новини для Луніна

За інформацією джерел, в "Реалі" впевнені, що Куртуа відновиться під час міжнародного вікна для збірних і повернеться вже в наступному турі Ла-Ліги.

Наступний матч "Реал" зіграє 19 жовтня проти "Сельти".

Суперсейв Андрія Луніна в Лізі чемпіонів проти "Лілля". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

До матчу з "Сельтою" також повернеться у стрій Лунін, але він не гратиме, якщо буде готовий до матчу Куртуа.

Завдяки м’язовій травмі Куртуа Лунін провів два матчі проти "Лілля" (0:1) та "Вільярреала".

Нагадаємо, раніше головний тренер "Реала" Карло Анчелотті прокоментував гру Луніна в Лізі чемпіонів.

Після того як Куртуа отримав травму Лунін відреагував на цей інцидент.