Андрей Лунин снова потеряет место в стартовом составе Реала

Плохие новости для Лунина — известно, когда вернется Куртуа
После матча чемпионата Испании, где "Реал" победил "Вильярреал" (2:0), заболел украинский голкипер Андрей Лунин. Благодаря перерыву на матчи сборных клуб не почувствует потери.
К тому же близко к восстановлению основной вратарь команды Тибо Куртуа, передает портал AS.
Лунин из-за своей болезни не смог поехать в сборную Украины, которая в Лиге Наций сыграет против Грузии и Чехии. Его заменили на вратаря "Шахтера" Дмитрия Ризныка.
Плохие новости для Лунина
По информации источников, в "Реале" уверены, что Куртуа восстановится во время международного окна для сборных и вернется в следующем туре Ла Лиги.
Следующий матч "Реал" сыграет 19 октября против "Сельты".
К матчу с "Сельтой" также вернется в строй Лунин, но он не будет играть, если будет готов к матчу Куртуа.
Благодаря мышечной травме Куртуа Лунин провел два матча против "Лилля" (0:1) и "Вильярреала".
Напомним, ранее главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в Лиге чемпионов.
После того как Куртуа получил травму, Лунин отреагировал на этот инцидент.
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