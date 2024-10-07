Андрей Лунин снова потеряет место в стартовом составе Реала

Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

После матча чемпионата Испании, где "Реал" победил "Вильярреал" (2:0), заболел украинский голкипер Андрей Лунин. Благодаря перерыву на матчи сборных клуб не почувствует потери.

К тому же близко к восстановлению основной вратарь команды Тибо Куртуа, передает портал AS.

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Лунин из-за своей болезни не смог поехать в сборную Украины, которая в Лиге Наций сыграет против Грузии и Чехии. Его заменили на вратаря "Шахтера" Дмитрия Ризныка.

Андрей Лунин перед игрой "Реала". Фото: DiarioAS

Плохие новости для Лунина

По информации источников, в "Реале" уверены, что Куртуа восстановится во время международного окна для сборных и вернется в следующем туре Ла Лиги.

Следующий матч "Реал" сыграет 19 октября против "Сельты".

Суперсейв Андрея Лунина в Лиге чемпионов против "Лилля". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

К матчу с "Сельтой" также вернется в строй Лунин, но он не будет играть, если будет готов к матчу Куртуа.

Благодаря мышечной травме Куртуа Лунин провел два матча против "Лилля" (0:1) и "Вильярреала".

Напомним, ранее главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в Лиге чемпионов.

После того как Куртуа получил травму, Лунин отреагировал на этот инцидент.