Анчелотти прокомментировал игру Лунина после поражения от Лилля

Тренер Карло Анчелотти удивлен игрой "Реала" в матче Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Мадридский "Реал" не сумел обыграть французский "Лилль" в рамках основного этапа Лиги чемпионов. Голкипер Андрей Лунин пропустил единственный гол в матче с пенальти.

Наставник испанской команды Карло Анчелотти после матча решил поддержать украинского вратаря, сообщает Marca.

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Андрей Лунин дебютировал в основном составе "Реала" в рамках Лиги чемпионов. Украинец сыграл вместо Тибо Куртуа, который в прошлые выходные получил травму. Лунин провел хороший матч и спас свою команду от гола в начале первого тайма, но мадридцы все равно потерпели поражение.

Джонатан Дэвид празднует гол на фоне Андрея Лунина. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Что Анчелотти сказал о Лунине

Украинский голкипер не сумел отразить пенальти в конце первого тайма, который забил Джонатан Дэвид. Этот гол оказался единственным в матче. Лунин выглядел расстроенным после финального свистка, но Анчелотти считает, что вины вратаря в поражении команды нету.

"Лунин провел хороший матч, был настоящим командным игроком и помог "Реалу" в сложный момент. Мы знаем, на что он способен и ценим качества Андрея. В этом поражении виноваты все, а не кто-то конкретный", — заявил Анчелотти.

Тренер "Реала" недоволен тем, что его команде пришлось выйти на поле через несколько дней после тяжелого матча с "Атлетико" в Ла Лиге. К тому же у Анчелотти тревожит то, как именно играла команда, но итальянский специалист пообещал исправить ситуацию.

Напомним, украинский защитник английского "Борнмута" Илья Забарный может перейти в "Баварию" из-за кадровых проблем немецкой команды.

А хавбек сборной Украины Виктор Цыганков может пропустить несколько недель из-за травмы, которую он получил в матче Лиги чемпионов.