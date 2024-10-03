Анчелотті прокоментував гру Луніна після поразки від Лілля

Тренер Карло Анчелотті здивований грою "Реала" у матчі Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Мадридський "Реал" не зміг обіграти французький "Лілль" у рамках основного етапу Ліги чемпіонів. Голкіпер Андрій Лунін пропустив єдиний гол у матчі з пенальті.

Наставник іспанської команди Карло Анчелотті після матчу вирішив підтримати українського воротаря, повідомляє Marca.

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Андрій Лунін дебютував у основному складі "Реала" у рамках Ліги чемпіонів. Українець зіграв замість Тібо Куртуа, який минулими вихідними отримав травму. Лунін провів хороший матч і врятував свою команду від гола на початку першого тайму, але мадридці зазнали поразки.

Джонатан Девід святкує гол на фоні Андрія Луніна. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Що Анчелотті сказав про Луніна

Український голкіпер не зумів відбити пенальті наприкінці першого тайму, який забив Джонатан Девід. Цей гол виявився єдиним у матчі. Лунін виглядав засмученим після фінального свистка, але Анчелотті вважає, що провини воротаря в поразці команди немає.

"Лунін провів хороший матч, був справжнім командним гравцем і допоміг "Реалу" у складний момент. Ми знаємо, на що він здатний і цінуємо якість Андрія. У цій поразці винні всі, а не хтось конкретний", — заявив Анчелотті.

Тренер "Реала" незадоволений тим, що його команді довелося вийти на поле за кілька днів після важкого матчу з "Атлетіко" у Ла-Лізі. До того ж в Анчелотті турбує те, як саме грала команда, але італійський фахівець пообіцяв виправити ситуацію.

Нагадаємо, український захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний може перейти до "Баварії" через кадрові проблеми німецької команди.

А хавбек збірної України Віктор Циганков може пропустити декілька тижнів через травму, яку він одержав у матчі Ліги чемпіонів.