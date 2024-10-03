Анчелотті прокоментував гру Луніна після поразки від Лілля

Анчелотті прокоментував гру Луніна в матчі Ліги чемпіонів — що сказав тренер
Мадридський "Реал" не зміг обіграти французький "Лілль" у рамках основного етапу Ліги чемпіонів. Голкіпер Андрій Лунін пропустив єдиний гол у матчі з пенальті.
Наставник іспанської команди Карло Анчелотті після матчу вирішив підтримати українського воротаря, повідомляє Marca.
Андрій Лунін дебютував у основному складі "Реала" у рамках Ліги чемпіонів. Українець зіграв замість Тібо Куртуа, який минулими вихідними отримав травму. Лунін провів хороший матч і врятував свою команду від гола на початку першого тайму, але мадридці зазнали поразки.
Що Анчелотті сказав про Луніна
Український голкіпер не зумів відбити пенальті наприкінці першого тайму, який забив Джонатан Девід. Цей гол виявився єдиним у матчі. Лунін виглядав засмученим після фінального свистка, але Анчелотті вважає, що провини воротаря в поразці команди немає.
"Лунін провів хороший матч, був справжнім командним гравцем і допоміг "Реалу" у складний момент. Ми знаємо, на що він здатний і цінуємо якість Андрія. У цій поразці винні всі, а не хтось конкретний", — заявив Анчелотті.
Тренер "Реала" незадоволений тим, що його команді довелося вийти на поле за кілька днів після важкого матчу з "Атлетіко" у Ла-Лізі. До того ж в Анчелотті турбує те, як саме грала команда, але італійський фахівець пообіцяв виправити ситуацію.
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