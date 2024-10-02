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Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа и обратился к Анчелотти

2 октября 2024 02:26
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Андрей Лунин готов заменить травмированного Куртуа в матчах Реала
Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Основной голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил травму и пропустит несколько матчей. Заменить его должен украинский голкипер Андрей Лунин.

Впервые после травмы Лунин прокомментировал ситуацию, передает Defensa Central.

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Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунин обратился к Анчелотти

После травмы Куртуа 25-летний украинский вратарь начал готовиться сыграть за "Реал" 2 октября в Лиге чемпионов против "Лилля" и 5 октября в чемпионате Испании с "Вильярреалом".

Лунин отреагировал на травму Куртуа и заявил главному тренеру Карло Анчелотти, что готов заменить коллегу.

"Мне очень жаль, что Куртуа травмировался, но если мне придется сыграть — я готов", — сказал Лунин.

Лунин в прошлом сезоне провел в составе "Реала" 31 матч, где пропустил 32 мяча и еще 12 игр отыграл на ноль. В текущем сезоне Андрей еще не выходил на поле.

Ранее Лунин подписал с "Реалом" контракт до 30 июня 2030 года.

Напомним, ранее главный тренер "Реала" Карло Анчелотти назвал Лунину условие возвращение в основу "Реала".

Куртуа из-за своего поведения в матче против "Атлетико" может получить 12 матчей дисквалификации.

футбол Реал Мадрид Андрей Лунин Карло Анчелотти Тибо Куртуа

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