Андрей Лунин готов заменить травмированного Куртуа в матчах Реала

Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа и обратился к Анчелотти
Основной голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил травму и пропустит несколько матчей. Заменить его должен украинский голкипер Андрей Лунин.
Впервые после травмы Лунин прокомментировал ситуацию, передает Defensa Central.
Лунин обратился к Анчелотти
После травмы Куртуа 25-летний украинский вратарь начал готовиться сыграть за "Реал" 2 октября в Лиге чемпионов против "Лилля" и 5 октября в чемпионате Испании с "Вильярреалом".
Лунин отреагировал на травму Куртуа и заявил главному тренеру Карло Анчелотти, что готов заменить коллегу.
"Мне очень жаль, что Куртуа травмировался, но если мне придется сыграть — я готов", — сказал Лунин.
Лунин в прошлом сезоне провел в составе "Реала" 31 матч, где пропустил 32 мяча и еще 12 игр отыграл на ноль. В текущем сезоне Андрей еще не выходил на поле.
Ранее Лунин подписал с "Реалом" контракт до 30 июня 2030 года.
Напомним, ранее главный тренер "Реала" Карло Анчелотти назвал Лунину условие возвращение в основу "Реала".
Куртуа из-за своего поведения в матче против "Атлетико" может получить 12 матчей дисквалификации.
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