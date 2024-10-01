Анчелотти обратился к Лунину перед первым матчем украинца в сезоне

Анчелотти назвал Лунину условие возвращения в основной состав Реала
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поддержал Андрея Лунина накануне возвращения украинского вратаря в основном состав испанской команды.
Лунин будет защищать ворота "королевского клуба" как минимум в нескольких матчах подряд, сообщает Defensa Central.
Основной вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил травму во время Мадридского дерби с "Атлетико" (1:1). Бельгийский футболист не сможет выходить на поле как минимум до середины октября.
Что Анчелотти сказал Лунину
Главный тренер "Реала" уже сообщил украинскому голкиперу о том, что именно Лунин будет защищать ворота команды в ближайших матчах. Итальянский наставник подбодрил голкипера и заявил, что полностью ему доверяет.
"Мы тебя поддерживаем, вся команда тебе доверяет. Просто знай это", — заявил Анчелотти Лунину.
Украинец может впервые выйти на поле в матче против французского "Лилля" в Лиге чемпионов. Поединок состоится в среду, второго октября.
Напомним, полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может начать следующий сезон в чемпионате Франции.
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