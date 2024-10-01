Анчелотті звернувся до Луніна перед першим матчем українця у сезоні

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті підтримав Андрія Луніна напередодні повернення українського воротаря в основному складу іспанської команди.

Лунін захищатиме ворота "королівського клубу" як мінімум у декількох матчах поспіль, повідомляє Defensa Central.

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Андрій Лунін та Дані Карвахаль. Фото: instagram.com/realmadrid/

Що Анчелотті сказав Луніну

Головний тренер "Реала" вже повідомив українському голкіперу про те, що саме Лунін захищатиме ворота команди у найближчих матчах. Італійський наставник підбадьорив голкіпера та заявив, що повністю йому довіряє.

"Ми тебе підтримуємо, вся команда тобі довіряє. Просто знай це", — заявив Анчелотті Луніну.

Українець може вперше вийти на поле у матчі проти французького "Лілля" у Лізі чемпіонів. Поєдинок відбудеться у середу, 2 жовтня.

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