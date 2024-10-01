Анчелотті звернувся до Луніна перед першим матчем українця у сезоні

Анчелотті назвав Луніну умову повернення до основного складу Реала
Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті підтримав Андрія Луніна напередодні повернення українського воротаря в основному складу іспанської команди.
Лунін захищатиме ворота "королівського клубу" як мінімум у декількох матчах поспіль, повідомляє Defensa Central.
Основний воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа зазнав травми під час Мадридського дербі з "Атлетіко" (1:1). Бельгійський футболіст не зможе виходити на поле щонайменше до середини жовтня.
Що Анчелотті сказав Луніну
Головний тренер "Реала" вже повідомив українському голкіперу про те, що саме Лунін захищатиме ворота команди у найближчих матчах. Італійський наставник підбадьорив голкіпера та заявив, що повністю йому довіряє.
"Ми тебе підтримуємо, вся команда тобі довіряє. Просто знай це", — заявив Анчелотті Луніну.
Українець може вперше вийти на поле у матчі проти французького "Лілля" у Лізі чемпіонів. Поєдинок відбудеться у середу, 2 жовтня.
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