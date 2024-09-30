Андрей Лунин сыграет за Реал в двух матчах из-за травмы Тибо Куртуа

Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: Reuters

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин получил шанс сыграть за мадридский "Реал". Это стало ясно после того, как травмированный Тибо Куртуа прошел медобследование.

Детали о ситуации с вратарем "Реала" рассказал в X журналист Гильермо Рай.

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Отметим, что Куртуа травмировался в центральном матче восьмого тура чемпионата Испании против "Атлетико".

Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунин сыграет за "Реал"

Обследование Куртуа показало, что основной вратарь "Реала" из-за мышечной травмы пропустит период до конца международных матчей.

Благодаря этим прогнозам Лунин получил шанс сыграть во втором туре Лиги чемпионов против "Лилля" и в девятом туре Ла Лиги против "Вильярреала". Матчи пройдут 2 и 5 октября.

Лунин еще не играл в этом сезоне за "Реал", а его последний официальный матч прошел 17 июня в матче Украины против Румынии на чемпионате Европы-2024.

Напомним, ранее Лунин подписал новый контракт с "Реалом" до 2030 года.

Сразу после подписания контракта жена Лунина разделась в соцсетях.