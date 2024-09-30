Андрій Лунін зіграє за Реал у двох матча через травму Тібо Куртуа

Стало відомо, скільки матчів зіграє Лунін через травму Куртуа
Воротар збірної України Андрій Лунін отримав шанс зіграти за мадридський "Реал". Це стало зрозуміло після того, як травмований Тібо Куртуа пройшов медобстеження.
Деталі про ситуацію з воротарем "Реала" розповів в X журналіст Гільєрмо Рай.
Зазначимо, що Куртуа травмувався в центральному матч восьмого туру чемпіонату Іспанії проти "Атлетіко".
Лунін зіграє за "Реал"
Обстеження Куртуа показало, що основний воротар "Реала" через м’язову травму пропустить період до кінця міжнародних матчів.
Завдяки цим прогнозам, Лунін отримав шанс зіграти в другому турі Ліги чемпіонів проти "Лілля" та в дев’ятому турі Ла-Ліги проти "Вільярреала". Матчі пройдуть 2-го та 5-го жовтня.
Лунін ще не грав цього сезону за "Реал", а його останній офіційний матч відбувся 17 червня в матчі України проти Румунії на чемпіонаті Європи-2024.
Нагадаємо, що раніше Лунін підписав новий контракт з "Реалом" до 2030 року.
Відразу після підписання контракту дружина Лунін роздягнулася в соцмережах.
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