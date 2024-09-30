Андрій Лунін зіграє за Реал у двох матча через травму Тібо Куртуа

Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: Reuters

Воротар збірної України Андрій Лунін отримав шанс зіграти за мадридський "Реал". Це стало зрозуміло після того, як травмований Тібо Куртуа пройшов медобстеження.

Деталі про ситуацію з воротарем "Реала" розповів в X журналіст Гільєрмо Рай.

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Зазначимо, що Куртуа травмувався в центральному матч восьмого туру чемпіонату Іспанії проти "Атлетіко".

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунін зіграє за "Реал"

Обстеження Куртуа показало, що основний воротар "Реала" через м’язову травму пропустить період до кінця міжнародних матчів.

Завдяки цим прогнозам, Лунін отримав шанс зіграти в другому турі Ліги чемпіонів проти "Лілля" та в дев’ятому турі Ла-Ліги проти "Вільярреала". Матчі пройдуть 2-го та 5-го жовтня.

Лунін ще не грав цього сезону за "Реал", а його останній офіційний матч відбувся 17 червня в матчі України проти Румунії на чемпіонаті Європи-2024.

Нагадаємо, що раніше Лунін підписав новий контракт з "Реалом" до 2030 року.

Відразу після підписання контракту дружина Лунін роздягнулася в соцмережах.