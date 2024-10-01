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Куртуа ждет длительная дисквалификация — у Лунина будет новый шанс

1 октября 2024 16:04
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Куртуа грозит дисквалификация на 12 матчей Ла Лиги за инцидент с фанатами
Андрей Лунин в составе "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

У мадридского "Реала" могут появиться большие проблемы на вратарской позиции. Основной голкипер клуба Тибо Куртуа из-за травмы выбыл до середины октября, но его также могут отстранить.

Дисквалифицировать Куртуа могут за поведение на матче против "Атлетико" (1:1), сообщил портал Marca.

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Тибо Куртуа. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Лунин получит новый шанс

По информации источника, в матче 8-го тура произошел инцидент между Куртуа и фанатами "Атлетико", за который он ранее выступал. Болельщики на 69-й минуте начали бросать у вратаря зажигалки, монеты и другие мелкие предметы.

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа во время матча с "Атлетико". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Источник уверен, что Куртуа специально спровоцировал болельщиков на незаконные действия. Из-за этого инцидента матч пришлось прервать.

Если провокацию Куртуа докажут, то футболиста дисквалифицируют на 12 матчей чемпионата Испании.

Куртуа может пропустить из-за отстранения 12 матчей Ла Лиги:

  • 5 октября. "Реал" — "Вильярреал"
  • 19 октября. "Сельта" — "Реал"
  • 26 октября. "Реал" — "Барселона"
  • 3 ноября. "Валенсия" — "Реал"
  • 10 ноября. "Реал" — "Осасуна"
  • 24 ноября. "Леганес" — "Реал"
  • 1 декабря. "Реал" — "Хетафе"
  • 8 декабря. "Жирона" — "Реал"
  • 15 декабря. "Райо Вальекано" — "Реал"
  • 22 декабря. "Реал" — "Севилья"
  • 8 января. "Реал" — "Мальорка"
  • 11 января. "Атлетік" — "Реал".

Напомним, ранее главный тренер "Реала" Карло Анчелотти назвал Лунину условие возвращение в основу "Реала".

Если Куртуа не отстранят, то Лунин из-за травмы Тибо сыграет всего два матча.

футбол Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа украинские легионеры (футбол)

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