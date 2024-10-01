Куртуа грозит дисквалификация на 12 матчей Ла Лиги за инцидент с фанатами

Куртуа ждет длительная дисквалификация — у Лунина будет новый шанс
У мадридского "Реала" могут появиться большие проблемы на вратарской позиции. Основной голкипер клуба Тибо Куртуа из-за травмы выбыл до середины октября, но его также могут отстранить.
Дисквалифицировать Куртуа могут за поведение на матче против "Атлетико" (1:1), сообщил портал Marca.
Лунин получит новый шанс
По информации источника, в матче 8-го тура произошел инцидент между Куртуа и фанатами "Атлетико", за который он ранее выступал. Болельщики на 69-й минуте начали бросать у вратаря зажигалки, монеты и другие мелкие предметы.
Источник уверен, что Куртуа специально спровоцировал болельщиков на незаконные действия. Из-за этого инцидента матч пришлось прервать.
Если провокацию Куртуа докажут, то футболиста дисквалифицируют на 12 матчей чемпионата Испании.
Куртуа может пропустить из-за отстранения 12 матчей Ла Лиги:
- 5 октября. "Реал" — "Вильярреал"
- 19 октября. "Сельта" — "Реал"
- 26 октября. "Реал" — "Барселона"
- 3 ноября. "Валенсия" — "Реал"
- 10 ноября. "Реал" — "Осасуна"
- 24 ноября. "Леганес" — "Реал"
- 1 декабря. "Реал" — "Хетафе"
- 8 декабря. "Жирона" — "Реал"
- 15 декабря. "Райо Вальекано" — "Реал"
- 22 декабря. "Реал" — "Севилья"
- 8 января. "Реал" — "Мальорка"
- 11 января. "Атлетік" — "Реал".
Напомним, ранее главный тренер "Реала" Карло Анчелотти назвал Лунину условие возвращение в основу "Реала".
Если Куртуа не отстранят, то Лунин из-за травмы Тибо сыграет всего два матча.
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