Куртуа грозит дисквалификация на 12 матчей Ла Лиги за инцидент с фанатами

Андрей Лунин в составе "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У мадридского "Реала" могут появиться большие проблемы на вратарской позиции. Основной голкипер клуба Тибо Куртуа из-за травмы выбыл до середины октября, но его также могут отстранить.

Дисквалифицировать Куртуа могут за поведение на матче против "Атлетико" (1:1), сообщил портал Marca.

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Тибо Куртуа. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Лунин получит новый шанс

По информации источника, в матче 8-го тура произошел инцидент между Куртуа и фанатами "Атлетико", за который он ранее выступал. Болельщики на 69-й минуте начали бросать у вратаря зажигалки, монеты и другие мелкие предметы.

Тибо Куртуа во время матча с "Атлетико". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Источник уверен, что Куртуа специально спровоцировал болельщиков на незаконные действия. Из-за этого инцидента матч пришлось прервать.

Если провокацию Куртуа докажут, то футболиста дисквалифицируют на 12 матчей чемпионата Испании.

Куртуа может пропустить из-за отстранения 12 матчей Ла Лиги:

5 октября. "Реал" — "Вильярреал"

19 октября. "Сельта" — "Реал"

26 октября. "Реал" — "Барселона"

3 ноября. "Валенсия" — "Реал"

10 ноября. "Реал" — "Осасуна"

24 ноября. "Леганес" — "Реал"

1 декабря. "Реал" — "Хетафе"

8 декабря. "Жирона" — "Реал"

15 декабря. "Райо Вальекано" — "Реал"

22 декабря. "Реал" — "Севилья"

8 января. "Реал" — "Мальорка"

11 января. "Атлетік" — "Реал".

Напомним, ранее главный тренер "Реала" Карло Анчелотти назвал Лунину условие возвращение в основу "Реала".

Если Куртуа не отстранят, то Лунин из-за травмы Тибо сыграет всего два матча.