Куртуа загрожує дискваліфікація на 12 матчів Ла-Ліги за інцидент з фанатами

Андрій Лунін у складі "Реалу". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У мадридського "Реала" можуть виникнути великі проблеми на воротарській позиції. Основний голкіпер клубу Тібо Куртуа через травму вибув до середини жовтня, але його також можуть відсторонити.

Дискваліфікувати Куртуа можуть за поведінку на матчі проти "Атлетіко" (1:1), повідомив портал Marca.

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Тібо Куртуа. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Лунін отримає новий шанс

За інформацією джерела, у матчі 8-го туру стався інцидент між Куртуа та фанатами "Атлетіко", за який він раніше виступав. Уболівальники на 69-й хвилині почали кидати у воротаря запальнички, монети та інші дрібні предмети.

Тібо Куртуа під час матчу з "Атлетіко". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Джерело впевнене, що Куртуа спеціально спровокував уболівальників на незаконні дії. Через цей інцидент матч довелося перервати.

Якщо провокацію Куртуа доведуть, то футболіста дискваліфікують на 12 матчів чемпіонату Іспанії.

Куртуа може пропустити через відсторонення 12 матчів Ла-Ліги:

5 жовтня. "Реал" — "Вільярреал"

19 жовтня. "Сельта" — "Реал"

26 жовтня. "Реал" — "Барселона"

3 листопада. "Валенсія" — "Реал"

10 листопада. "Реал" — "Осасуна"

24 листопада. "Леганес" — "Реал"

1 грудня. "Реал" — "Хетафе"

8 грудня. "Жирона" — "Реал"

15 грудня. "Райо Вальєкано" — "Реал"

22 грудня. "Реал" — "Севілья"

8 січня. "Реал" — "Мальорка"

11 січня. "Атлетік" — "Реал".

Нагадаємо, раніше головний тренер "Реала" Карло Анчелотті назвав Луніну умову повернення в основу "Реала".

Якщо Куртуа не відсторонять, то Лунін через травму Тібо зіграє лише два матчі.