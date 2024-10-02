Андрій Лунін готовий замінити травмованого Куртуа у матчах Реалу

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Основний голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа отримав травму та пропустить кілька матчів. Замінити його має український голкіпер Андрій Лунін.

Вперше після травми Лунін прокоментував ситуацію, передає Defensa Central.

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Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунін звернувся до Анчелотті

Після травми Куртуа 25-річний український воротар почав готуватися зіграти за "Реал" 2 жовтня у Лізі чемпіонів проти "Лілля" та 5 жовтня у чемпіонаті Іспанії з "Вільярреалом".

Лунін відреагував на травму Куртуа та заявив головному тренеру Карло Анчелотті, що готовий замінити колегу.

"Мені дуже шкода, що Куртуа травмувався, але якщо мені доведеться зіграти — я готовий", — сказав Лунін.

Лунін минулого сезону провів у складі "Реала" 31 матч, де пропустив 32 м'ячі та ще 12 ігор відіграв на нуль. Цього сезону Андрій ще не виходив на поле.

Раніше Лунін підписав з "Реалом" контракт до 30 червня 2030 року.

Нагадаємо, раніше головний тренер "Реала" Карло Анчелотті назвав Луніну умову повернення в основу "Реала".

Куртуа через свою поведінку в матчі проти "Атлетіко" може отримати 12 матчів дискваліфікації.