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Лунін вперше відреагував на травму Куртуа і звернувся до Анчелотті

2 жовтня 2024 02:26
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Андрій Лунін готовий замінити травмованого Куртуа у матчах Реалу
Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Основний голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа отримав травму та пропустить кілька матчів. Замінити його має український голкіпер Андрій Лунін.

Вперше після травми Лунін прокоментував ситуацію, передає Defensa Central.

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Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунін звернувся до Анчелотті

Після травми Куртуа 25-річний український воротар почав готуватися зіграти за "Реал" 2 жовтня у Лізі чемпіонів проти "Лілля" та 5 жовтня у чемпіонаті Іспанії з "Вільярреалом".

Лунін відреагував на травму Куртуа та заявив головному тренеру Карло Анчелотті, що готовий замінити колегу.

"Мені дуже шкода, що Куртуа травмувався, але якщо мені доведеться зіграти — я готовий", — сказав Лунін.

Лунін минулого сезону провів у складі "Реала" 31 матч, де пропустив 32 м'ячі та ще 12 ігор відіграв на нуль. Цього сезону Андрій ще не виходив на поле.

Раніше Лунін підписав з "Реалом" контракт до 30 червня 2030 року.

Нагадаємо, раніше головний тренер "Реала" Карло Анчелотті назвав Луніну умову повернення в основу "Реала".

Куртуа через свою поведінку в матчі проти "Атлетіко" може отримати 12 матчів дискваліфікації.

футбол Реал Мадрид Андрій Лунін Карло Анчелотті Тібо Куртуа

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