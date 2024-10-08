Андрей Лунин отказался от сборной ради шанса закрепиться в Реале

В Испании заявили, что Лунин отказался играть за сборную Украины
Украинский голкипер мадридского "Реала" не смог прибыть в расположение сборной из-за вирусной инфекции. Об этом сообщили в УАФ, но реальная причина может быть иная.
По информации портала EDATV.NEWS, Лунин не заболел перед матчами сборных.
Что случилось с Луниным
Источник заявил, что Лунин хочет воспользоваться травмой Куртуа и лучше заявить о себе в составе "Реала". Футболист решил не ехать в сборную, а покажет свою состоятельность и решимость главному тренеру Карло Анчелотти на тренировках.
Подобную тактику ранее якобы использовал партнер Лунина по "Реалу" Килиан Мбаппе.
Отметим, что в сборной основным голкипером является Анатолий Трубин. Поэтому приезд Лунина на матчи с Грузией 11 октября и Чехией 14 октября не гарантировал ему выход на поле.
После того как Куртуа получил мышечную травму, Лунин провел матчи против "Лилля" (0:1) и "Вильярреала" (0:0). В этих матчах голкипер не ошибался.
Ранее Андрей подписал контракт с "Реалом" до лета 2030 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 25 млн евро.
Напомним, ранее стало известно, когда Куртуа восстановится после травмы.
Карло Анчелотти прокомментировал выступление Лунина в Лиге чемпионов.
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