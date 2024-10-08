Степаненко рискует пропустить матч Украины с Грузией и Чехией в Лиге Наций

Тарас Степаненко. Фото: УАФ

Перед матчем против Грузии в Лиге Наций сборная Украины до сих пор не может рассчитывать на всех игроков, которые прибыли в тренировочный лагерь. Ветеран команды Тарас Степаненко до сих пор не восстановился от травмы.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Степаненко пока не помощник сборной

Опорный полузащитник на последней тренировке работал индивидуально из-за травмы колена.

В УАФ уточнили, что у Степаненко повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава.

Пока неизвестно, сможет ли Степаненко восстановиться до 11 октября, когда Украина сыграет против команды Грузии в Лиге Наций. Затем подопечные Сергея Реброва сыграют с Чехией — матч состоится 14 октября.

С грузинами Украина сыграет в польской Познани на ENEA Stadion, а чехов сине-желтые примут во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав".

Напомним, ранее в сети показали новую форму сборной Украины по футболу от Adidas.

Андрея Лунина ранее обвинили в том, что он отказался играть за сборную Украины по примеру Килиана Мбаппе.