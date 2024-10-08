Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Степаненко до сих пор не тренируется в общей группе сборной Украины arrow

Степаненко до сих пор не тренируется в общей группе сборной Украины

8 октября 2024 22:58
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Степаненко рискует пропустить матч Украины с Грузией и Чехией в Лиге Наций
Тарас Степаненко. Фото: УАФ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Перед матчем против Грузии в Лиге Наций сборная Украины до сих пор не может рассчитывать на всех игроков, которые прибыли в тренировочный лагерь. Ветеран команды Тарас Степаненко до сих пор не восстановился от травмы.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Читайте также:

В опорной зоне полузащиты сборная Украины не может рассчитывать на Владимира Бражко, которого затем заменил Иван Калюжный из "Александрии".

Степаненко пока не помощник сборной

Опорный полузащитник на последней тренировке работал индивидуально из-за травмы колена.

В УАФ уточнили, что у Степаненко повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава.

Пока неизвестно, сможет ли Степаненко восстановиться до 11 октября, когда Украина сыграет против команды Грузии в Лиге Наций. Затем подопечные Сергея Реброва сыграют с Чехией — матч состоится 14 октября.

С грузинами Украина сыграет в польской Познани на ENEA Stadion, а чехов сине-желтые примут во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав".

Напомним, ранее в сети показали новую форму сборной Украины по футболу от Adidas.

Андрея Лунина ранее обвинили в том, что он отказался играть за сборную Украины по примеру Килиана Мбаппе.

УАФ футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Тарас Степаненко

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:00 Во Львове на несколько дней запретят посещение парков — какая причина

8 октября 2024

23:56 Киевлян предупредили об отключении газа — перечень адресов

23:55 На премьера Венгрии Орбана пытались напасть в Европарламенте

23:53 Незаконно переправлял мужчин за границу — как суд на Львовщине наказал предпринимателя

23:45 Бронирование от мобилизации — какой документ определяет критичность предприятия

23:36 Американский топ-генерал составил список оружия, которое поможет Украине в войне

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

23:33 Не только Байден — еще один чиновник пропустит заседание "Рамштайна" в Германии

23:12 Украинский легион в Польше — консул сделал заявление о пересечении границы

Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

22:58 Степаненко до сих пор не тренируется в общей группе сборной Украины

00:00 Во Львове на несколько дней запретят посещение парков — какая причина

8 октября 2024

23:56 Киевлян предупредили об отключении газа — перечень адресов

23:55 На премьера Венгрии Орбана пытались напасть в Европарламенте

23:53 Незаконно переправлял мужчин за границу — как суд на Львовщине наказал предпринимателя

23:45 Бронирование от мобилизации — какой документ определяет критичность предприятия

23:36 Американский топ-генерал составил список оружия, которое поможет Украине в войне

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

23:33 Не только Байден — еще один чиновник пропустит заседание "Рамштайна" в Германии

23:12 Украинский легион в Польше — консул сделал заявление о пересечении границы

22:58 Степаненко до сих пор не тренируется в общей группе сборной Украины

22:42 В Хмельницкой МСЭК новый руководитель — кто он и какое состояние имеет

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Text

18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

Text

15:58 Возле метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения — починят ли и когда

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

26 сентября 2024

06:52 Чем подкормить яблоню и вишню осенью — лучшие удобрения и советы садоводов