Лунин пропустит матчи Лиги Наций из-за вирусной инфекции — известно какой

Названо болезнь, из-за которой Лунин пропустит матчи сборной Украины
Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин не поможет команде Сергея Реброва в матчах Лиги Наций против Грузии и Чехии. В УАФ заявили, что футболист заболел вирусной инфекцией.
Детали инцидента сообщил канал Remontada Blanca.
Чем заразился Лунин
По информации источника, Лунин заболел гастроэнтеритом — острым воспалением желудочно-кишечного тракта.
У голкипера была высокая температура, из-за которой он чувствовал серьезное недомогание.
Несмотря на проблему с гастроэнтеритом украинский вратарь готов вернуться на поле через два-три дня и возобновит тренировки с клубом.
Отметим, что Лунин из-за травмы Куртуа впервые сыграл за клуб в текущем сезоне. В Лиге чемпионов команда уступила "Лиллю" (0:1) и в чемпионате Испании выиграла у "Вильярреала" (2:0).
Лунин ранее подписал контракт с "Реалом" до 2030 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 25 млн евро.
Напомним, ранее стало известно, что Лунин может сыграть еще в двух матчах "Реала".
Лунина ранее обвинили в том, что он не болел, а просто отказался играть за сборную.
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