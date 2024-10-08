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Названо болезнь, из-за которой Лунин пропустит матчи сборной Украины

8 октября 2024 20:53
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Лунин пропустит матчи Лиги Наций из-за вирусной инфекции — известно какой
Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин не поможет команде Сергея Реброва в матчах Лиги Наций против Грузии и Чехии. В УАФ заявили, что футболист заболел вирусной инфекцией.

Детали инцидента сообщил канал Remontada Blanca.

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Андрей Лунин
Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Чем заразился Лунин

По информации источника, Лунин заболел гастроэнтеритом — острым воспалением желудочно-кишечного тракта.

У голкипера была высокая температура, из-за которой он чувствовал серьезное недомогание.

Несмотря на проблему с гастроэнтеритом украинский вратарь готов вернуться на поле через два-три дня и возобновит тренировки с клубом.

Андрей Лунин
Лунин в окружении вратарей "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Отметим, что Лунин из-за травмы Куртуа впервые сыграл за клуб в текущем сезоне. В Лиге чемпионов команда уступила "Лиллю" (0:1) и в чемпионате Испании выиграла у "Вильярреала" (2:0).

Лунин ранее подписал контракт с "Реалом" до 2030 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 25 млн евро.

Напомним, ранее стало известно, что Лунин может сыграть еще в двух матчах "Реала".

Лунина ранее обвинили в том, что он не болел, а просто отказался играть за сборную.

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