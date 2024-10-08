Куртуа вернется к матчу против Барселоны, а Лунин сыграет еще две игры

Украинский вратарь Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Основной вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа на текущий момент восстанавливается от травмы. Ранее сообщалось, что он восстановится к следующему матчу после завершения международного окна на Лигу Наций.

Однако, футболист сыграет только в эль-классико против "Барселоны", сообщил портал The Athletic.

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Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Когда Куртуа вернется на поле

В мадридском клубе считают, что Куртуа сыграет против "Барселоны" 26 октября в Ла Лиге.

Ожидалось, что бельгиец вернется в рамку ворот сразу после международного окна, но футболисту потребуется еще неделя, чтобы набрать форму.

На текущий момент известно, что с "Сельтой" 19 октября и с "Боруссией" Дортмунд 22 октября может сыграть Лунин. Ранее Андрей выступил в матчах против "Лилля" (0:1) и "Вильярреала" (2:0).

Также к матчу с "Барселоной" сможет сыграть центральный защитник Эдер Милитао.

Напомним, ранее Андрей Лунин не поехал в сборную Украины на матчи Лиги наций из-за болезни. Испанские СМИ считают, что украинец не поехал из-за желания закрепиться в основном составе клуба.

Лунина обвинили в тяжелой травме партнера по команде.