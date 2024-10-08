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Лунін отримає шанс зіграти у двох наступних матчах Реалу

8 жовтня 2024 18:54
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Куртуа повернеться до матчу проти Барселони, а Лунін зіграє ще дві гри
Український воротар Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Основний воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа зараз відновлюється від травми. Раніше повідомлялося, що він поновиться до наступного матчу після завершення міжнародного вікна на Лігу Націй.

Однак футболіст зіграє лише в елькласико проти "Барселони", повідомив портал The Athletic.

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Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Коли Куртуа повернеться на поле

У мадридському клубі вважають, що Куртуа зіграє проти "Барселони" 26 жовтня у Ла-Лізі.

Очікувалося, що бельгієць повернеться в рамку воріт відразу після міжнародного вікна, але футболісту буде потрібно ще тиждень, щоб набрати форму.

На цю мить відомо, що з "Сельтою" 19 жовтня та з "Боруссією" Дортмунд 22 жовтня може зіграти Лунін. Раніше Андрій виступив у матчах проти "Лілля" (0:1) та "Вільярреала" (2:0).

Також до матчу із "Барселоною" зможе зіграти центральний захисник Едер Мілітао.

Нагадаємо, раніше Андрій Лунін не поїхав до збірної України на матчі Ліги націй через хворобу. Іспанські ЗМІ вважають, що українець не поїхав через бажання закріпитись в основному складі клубу.

Луніна звинуватили у тяжкій травмі партнера по команді.

футбол Реал Мадрид Андрій Лунін Тібо Куртуа українські легіонери (футбол)

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