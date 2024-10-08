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В Іспанії Луніна звинуватили у тяжкій травмі партнера по команді

8 жовтня 2024 16:07
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Травма Карвахаля: іспанські ЗМІ звинуватили Луніна у пошкодженні
Андрій Лунін. Фото: Reuters/Susana Vera
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

У дев'ятому турі чемпіонату Іспанії "Реал" через травму втратив 32-річного правого захисника Дані Карвахаля. Футболіст через ушкодження може пропустити рік.

Деякі іспанські ЗМІ, серед яких канал Locos X Futbol, звинуватили українського голкіпера Андрія Луніна у тому, що Карвахаль травмувався.

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Внаслідок зіткнення на правому фланзі Карвахалю діагностували розрив зовнішньої колатеральної зв'язки та підколінного сухожилля правої ноги.

У чому вина Луніна

Іспанські експерти стверджують, що український голкіпер міг запобігти пошкодженню свого партнера.

Перед травмою Карвахаль просив Луніна вибити м'яч на половину поля суперника. Проте Андрій віддав пас на капітана, якого одразу почали пресингувати.

Дані потім віддав пас на Федеріко Вальвереде, а той повернув його Луніну, Андрій віддав на Едера Мілітао і бразилець знову зіграв на Карвахаля, якого накрив, і травмував гравець "Вільярреала".

Вальверде, Рюдігер та Родріго дорікали Андрію за рішення не вибити м'яч. Лунін також виглядав пригніченим.

Нагадаємо, в Іспанії заявили, що Лунін не захворів, а проігнорував матчі збірної України.

Раніше "Реал" підтримав Карвахаля та підписав з ним новий контракт.

футбол Реал Мадрид Андрій Лунін травма Дані Карвахаль

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