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Реал благородно продовжив контракт із Карвахалем, коли той отримав травму

7 жовтня 2024 14:11
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Дані Карвахаль вибув майже на рік, а Реал підтримав захисника новим контрактом
Дані Карвахаль. Фото: instagram.com/dani.carvajal.2/
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Мадридський "Реал" у матчі Ла-Ліги проти "Вільярреала" (2:0) втратив свого 32-річного правого захисника Дані Карвахаля. За попередніми прогнозами, футболіст залишиться поза грою на рік.

У "Реалі" вирішили підтримати свого зіркового ветерана та продовжили з ним контракт, повідомила пресслужба клубу.

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"Реал" не забуває про своїх героїв

Мадридці підписали контракт з Карвахалем до 30 червня 2026 року. Клуб оголосив про новий договір з гравцем відразу після того, як Дані отримав важку травму.

"Реал" висловлює повну підтримку Карвахалю та бажає йому швидкого одужання, щоб він якнайшвидше повернувся на поле та радував своєю грою", — йдеться у заяві клубу.

Карвахаль цього сезону в 13 матчах за "Реал" забив один гол та зробив асист.

Загалом за "Реал" Карвахаль провів 427 матчів, 6 разів вигравав Лігу чемпіонів, 5 Суперкубків УЄФА, 5 клубних чемпіонатів світу, 4 титули переможця Ла-Ліги, 2 Кубки Іспанії та 4 іспанські Суперкубки.

Нагадаємо, раніше з'явилися погані новини для Андрія Луніна щодо його місця в старті "Реалу".

Також головний тренер "Реала" Карло Анчелотті оцінив гру Луніна в Лізі чемпіонів.

футбол Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга травма Дані Карвахаль

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