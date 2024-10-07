Дані Карвахаль вибув майже на рік, а Реал підтримав захисника новим контрактом

Дані Карвахаль. Фото: instagram.com/dani.carvajal.2/

Мадридський "Реал" у матчі Ла-Ліги проти "Вільярреала" (2:0) втратив свого 32-річного правого захисника Дані Карвахаля. За попередніми прогнозами, футболіст залишиться поза грою на рік.

У "Реалі" вирішили підтримати свого зіркового ветерана та продовжили з ним контракт, повідомила пресслужба клубу.

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Мадридці підписали контракт з Карвахалем до 30 червня 2026 року. Клуб оголосив про новий договір з гравцем відразу після того, як Дані отримав важку травму.

"Реал" висловлює повну підтримку Карвахалю та бажає йому швидкого одужання, щоб він якнайшвидше повернувся на поле та радував своєю грою", — йдеться у заяві клубу.

Comunicado Oficial: renovación de Dani Carvajal.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 6, 2024

Карвахаль цього сезону в 13 матчах за "Реал" забив один гол та зробив асист.

Загалом за "Реал" Карвахаль провів 427 матчів, 6 разів вигравав Лігу чемпіонів, 5 Суперкубків УЄФА, 5 клубних чемпіонатів світу, 4 титули переможця Ла-Ліги, 2 Кубки Іспанії та 4 іспанські Суперкубки.

Нагадаємо, раніше з'явилися погані новини для Андрія Луніна щодо його місця в старті "Реалу".

Також головний тренер "Реала" Карло Анчелотті оцінив гру Луніна в Лізі чемпіонів.