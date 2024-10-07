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Реал благородно продлил контракт с Карвахалем, когда тот получил травму

7 октября 2024 14:11
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Дание Карвахаль выбыл почти на год, а Реал поддержал защитника новым контрактом
Дани Карвахаль. Фото: instagram.com/dani.carvajal.2/
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Мадридский "Реал" в матче Ла Лиги против "Вильярреала" (2:0) потерял своего 32-летнего правого защитника Дани Карвахаля. По предварительным прогнозам, футболист останется вне игры на год.

В "Реале" решили поддержать своего звездного ветерана и продлили с ним контракт, сообщила пресс-служба клуба.

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"Реал" не забывает о своих героях

Мадридцы подписали контракт с Карвахалем до 30 июня 2026 года. Клуб объявил о новом договоре с игроком сразу после того, как Дани получил тяжелую травму.

"Реал" выражает полную поддержку Карвахалю и желает ему быстрого выздоровления, чтобы он как можно скорее вернулся на поле и радовал своей игрой", — говорится в заявлении клуба.

Карвахаль в этом сезоне в 13 матчах за "Реал" забил один гол и совершил ассист.

Всего за "Реал" Карвахаль провел 427 матчей, 6 раз выигрывал Лигу чемпионов, 5 Суперкубков УЕФА, 5 клубных чемпионатов мира, 4 титула победителя Ла Лиги, 2 Кубка Испании и 4 испанских Суперкубка.

Напомним, ранее появились плохие новости для Андрея Лунина по поводу его места в старте "Реала".

Также главный тренер "Реала" Карло Анчелотти оценил игру Лунина в Лиге чемпионов.

футбол Реал Мадрид Испанская Ла Лига травма Дани Карвахаль

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