Травма Карвахаля загрожує Реалу – ветеран вибув на кілька місяців

Зірка Реала зазнав важкої травми — під загрозою весь сезон
У дев'ятому турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" приймав "Вільярреал". Матч завершився перемогою мадридців з рахунком 2:0.
Затьмарила гру травма ветерана "Реала" Даніеля Карвахаля наприкінці матчу, повідомив портал Новини.LIVE.
Травма Карвахаля загрожує "Реалу"
За рахунку 2:0 у доданий час до другого тайму Карвахаль вступив у боротьбу з Єремі Піно і його нога зігнулась у неприродному становищі. Футболіст упав на газон і почав кричати.
Потім заплаканого 32-річного Карвахаля винесли з поля на ношах.
Після матчу Карвахаль у Instagram повідомив, що у нього пошкодження хрестоподібних зв'язок коліна.
Ймовірно, не йдеться про розрив зв'язок, оскільки гравець написав, що буде відсутній лише кілька місяців. Якби був розрив, то цього сезону ми б його не побачили. Однак після додаткових обстежень вердикт лікарів може змінитися.
"Підтверджується серйозна травма хрестоподібної зв'язки, мені доведеться пройти операцію і провести кілька місяців поза грою. Вже не можу дочекатися, коли почну відновлення і повернуся як звір. Велике спасибі всім за ваші повідомлення, я відчуваю вашу підтримку", — сказав Карвахаль.
Цього сезону Карвахаль зіграв за "Реал" в 11 матчах, де забив м'яч і зробив ассист.
Нагадаємо, раніше "Реал" програв "Ліллю" у Лізі чемпіонів. Це був перший матч у сезоні для українського голкіпера Андрія Луніна.
Також у мадридському "Реалі" отримав травму основний голкіпер Тібо Куртуа.
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