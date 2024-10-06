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Зірка Реала зазнав важкої травми — під загрозою весь сезон

6 жовтня 2024 09:45
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Травма Карвахаля загрожує Реалу – ветеран вибув на кілька місяців
Даніеля Карвахаля забирають з поля. Фото: Reuters/Susana Vera
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

У дев'ятому турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" приймав "Вільярреал". Матч завершився перемогою мадридців з рахунком 2:0.

Затьмарила гру травма ветерана "Реала" Даніеля Карвахаля наприкінці матчу, повідомив портал Новини.LIVE.

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За рахунку 2:0 у доданий час до другого тайму Карвахаль вступив у боротьбу з Єремі Піно і його нога зігнулась у неприродному становищі. Футболіст упав на газон і почав кричати.

Потім заплаканого 32-річного Карвахаля винесли з поля на ношах.

Після матчу Карвахаль у Instagram повідомив, що у нього пошкодження хрестоподібних зв'язок коліна.

Травма Карвахаля
Нога Карвахаля зігнулася у неприродному становищі. Фото: скриншот

Ймовірно, не йдеться про розрив зв'язок, оскільки гравець написав, що буде відсутній лише кілька місяців. Якби був розрив, то цього сезону ми б його не побачили. Однак після додаткових обстежень вердикт лікарів може змінитися.

"Підтверджується серйозна травма хрестоподібної зв'язки, мені доведеться пройти операцію і провести кілька місяців поза грою. Вже не можу дочекатися, коли почну відновлення і повернуся як звір. Велике спасибі всім за ваші повідомлення, я відчуваю вашу підтримку", — сказав Карвахаль.

Цього сезону Карвахаль зіграв за "Реал" в 11 матчах, де забив м'яч і зробив ассист.

Нагадаємо, раніше "Реал" програв "Ліллю" у Лізі чемпіонів. Це був перший матч у сезоні для українського голкіпера Андрія Луніна.

Також у мадридському "Реалі" отримав травму основний голкіпер Тібо Куртуа.

футбол Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга Вільярреал травма

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