Травма Карвахаля угрожает Реалу — ветеран выбыл на несколько месяцев

Даниэля Карвахаля уносят с поля. Фото: Reuters/Susana Vera

В девятом туре чемпионата Испании мадридский "Реал" принимал "Вильярреал". Матч завершился победой мадридцев со счетом 2:0.

Омрачила игру травма ветерана "Реала" Даниэля Карвахаля в концовке матча, сообщил портал Новини.LIVE.

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При счете 2:0 в добавленное время ко второму тайму Карвахаль вступил в борьбу с Йереми Пино и его нога согнулась в неестественном положении. Футболист упал на газон и начал сильно кричать.

Затем заплаканного 32-летнего Карвахаля вынесли с поля на носилках.

После матча Карвахаль в Instagram сообщил, что у него повреждение крестообразных связок колена.

Нога Карвахаля согнулась в неестественном положении. Фото: скриншот

Вероятно, речь не идет о разрыве связок, поскольку игрок написал, что будет отсутствовать всего несколько месяцев. Если бы был разрыв, то в текущем сезоне мы бы его не увидели. Однако, после дополнительных обследований вердикт врачей может измениться.

"Подтверждается серьезная травма крестообразной связки, мне придется пройти операцию и провести несколько месяцев вне игры. Уже не могу дождаться, когда начну восстановление и вернусь как зверь. Большое спасибо всем за ваши сообщения, я чувствую вашу поддержку", — сказал Карвахаль.

В текущем сезоне Карвахаль сыграл за "Реал" в 11 матчах, где забил мяч и сделал асист.

Напомним, ранее "Реал" проиграл "Лиллю" в Лиге чемпионов. Это был первый матч в сезоне для украинского голкипера Андрея Лунина.

Также в мадридскому "Реале" получил травму основной голкипер Тибо Куртуа.