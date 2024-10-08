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В Испании Лунина обвинили в тяжелой травме партнера по команде

8 октября 2024 16:07
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Травма Карвахаля: испанские СМИ обвинили Лунина в повреждении
Андрей Лунин. Фото: Reuters/Susana Vera
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

В девятом туре чемпионата Испании "Реал" из-за травмы потерял 32-летнего правого защитника Дани Карвахаля. Футболист из-за повреждения может пропустить год.

Некоторые испанские СМИ, среди которых канал Locos X Fútbol, обвинили украинского голкипера Андрея Лунина в том, что Карвахаль травмировался.

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В результате столкновения на правом фланге Карвахалю диагностировали разрыв внешней коллатеральной связки и подколенного сухожилия правой ноги.

В чем вина Лунина

Испанские эксперты утверждают, что украинский голкипер мог предотвратить повреждение своего партнера.

Перед получением травмы Карвахаль просил Лунина выбить мяч на половину поля соперника. Однако Андрей отдал пас на капитана, которого сразу начали прессинговать.

Дани затем отдал пас на Федерико Вальвереде, тот вернул его Лунину, Андрей отдал на Эдера Милитао и бразилец снова сыграл на Карвахаля, которого и накрыл, и травмировал игрок Вильярреала.

Вальверде, Рюдигер и Родриго упрекали Андрея за решение не выбить мяч. Лунин также выглядел подавленным.

Напомним, в Испании заявили, что Лунин не заболел, а проигнорировал матчи сборной Украины.

Ранее "Реал" поддержал Карвахаля и подписал с ним новый контракт.

футбол Реал Мадрид Андрей Лунин травма Дани Карвахаль

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