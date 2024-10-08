Лунін пропустить матчі Ліги Націй через вірусну інфекцію — відомо яку

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Воротар збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін не допоможе команді Сергія Реброва у матчах Ліги Націй проти Грузії та Чехії. В УАФ заявили, що футболіст захворів на вірусну інфекцію.

Деталі інциденту повідомив канал Remontada Blanca.

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Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Чим заразився Лунін

За інформацією джерела, Лунін захворів на гастроентерит — на гостре запалення шлунково-кишкового тракту.

У голкіпера була висока температура, через яку він відчував серйозне нездужання.

Незважаючи на проблему з гастроентеритом, український воротар готовий повернутися на поле через два-три дні та відновить тренування з клубом.

Лунін в оточенні воротарів "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Зазначимо, що Лунін через травму Куртуа вперше зіграв за клуб цього сезону. У Лізі чемпіонів команда поступилася "Ліллю" (0:1) і у чемпіонаті Іспанії виграла у "Вільярреалу" (2:0).

Лунін раніше підписав контракт із "Реалом" до 2030 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 25 млн євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Лунін може зіграти ще у двох матчах "Реала".

Луніна раніше звинуватили у тому, що він не хворів , а просто відмовився грати за збірну.