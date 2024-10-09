Илья Забарный вошел в сборную лучших игроков АПЛ по версии WhoScored

Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный продолжает играть все матчи в Английской премьер-лиге. При этом он получил признание от аналитиков.

Забарный вошел в символическую сборную АПЛ из лучших игроков до 21 года от портала WhoScored.

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В текущем сезоне Забарный выходил в составе "Борнмута" в семи матчах и не отмечался результативными действиями.

Компанию Забарному в центре защиты составил Колвилл.

Вратарь:

Вербругген (оценка 6.05)

Защитники:

Льюис (оценка 6.87)

Забарный (оценка 6.63)

Ковилл (оценка 6.84)

Холл (оценка 6.69)

Полузащитники:

Балеба (оценка 7.05)

Майну (оценка 6.75)

Буонанотте (оценка 7.04)

Нападающие:

Минте (оценка 6.72)

Делап (оценка 6.74)

Савиньо (оценка 6.97)

"Борнмут" в текущем сезоне АПЛ набрал восемь очков в семи матчах и идет на 13-м месте в чемпионате Англии.

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