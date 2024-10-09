Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Забарный вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата Англии arrow

Забарный вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата Англии

9 октября 2024 01:04
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Илья Забарный вошел в сборную лучших игроков АПЛ по версии WhoScored
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный продолжает играть все матчи в Английской премьер-лиге. При этом он получил признание от аналитиков.

Забарный вошел в символическую сборную АПЛ из лучших игроков до 21 года от портала WhoScored.

Читайте также:
Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: УАФ

Забарный в списке лучших футболистов

В текущем сезоне Забарный выходил в составе "Борнмута" в семи матчах и не отмечался результативными действиями.

Компанию Забарному в центре защиты составил Колвилл.

Вратарь:

  • Вербругген (оценка 6.05)

Защитники:

  • Льюис (оценка 6.87)
  • Забарный (оценка 6.63)
  • Ковилл (оценка 6.84)
  • Холл (оценка 6.69)

Полузащитники:

  • Балеба (оценка 7.05)
  • Майну (оценка 6.75)
  • Буонанотте (оценка 7.04)

Нападающие:

  • Минте (оценка 6.72)
  • Делап (оценка 6.74)
  • Савиньо (оценка 6.97)

"Борнмут" в текущем сезоне АПЛ набрал восемь очков в семи матчах и идет на 13-м месте в чемпионате Англии.

Напомним, что Тарас Степаненко до сих пор не вернулся в общую группу на тренировках сборной Украины.

Ранее стало известно, какой вирус подхватил Андрей Лунин перед Лигой Наций.

футбол Илья Забарный Борнмут АПЛ украинские легионеры (футбол)

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:42 Зеленский может смягчить свою позицию насчет условий завершения войны, — AP

01:32 В Херсоне женщина передавала РФ данные о перемещении ВСУ — что решил суд

01:30 Академик объяснил, почему чиновники должны идти на фронт и как это повлияет на население

Срочная новость

01:25 Атака "Шахедов" продолжается — опасность охватила еще несколько областей

01:04 Забарный вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата Англии

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

00:30 Командировка забронированного за границу — какие документы нужны

00:25 Ночная атака "Шахедов" — какие области находятся под угрозой ударных БпЛА

00:20 В США стали более благосклонными к Харрис — результаты опроса NYT

00:15 В Харькове попрощались с волонтером, который погиб от удара вражеского дрона

00:00 Во Львове на несколько дней запретят посещение парков — какая причина

01:42 Зеленский может смягчить свою позицию насчет условий завершения войны, — AP

01:32 В Херсоне женщина передавала РФ данные о перемещении ВСУ — что решил суд

01:30 Академик объяснил, почему чиновники должны идти на фронт и как это повлияет на население

Срочная новость

01:25 Атака "Шахедов" продолжается — опасность охватила еще несколько областей

01:04 Забарный вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата Англии

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

00:30 Командировка забронированного за границу — какие документы нужны

00:25 Ночная атака "Шахедов" — какие области находятся под угрозой ударных БпЛА

00:20 В США стали более благосклонными к Харрис — результаты опроса NYT

00:15 В Харькове попрощались с волонтером, который погиб от удара вражеского дрона

00:00 Во Львове на несколько дней запретят посещение парков — какая причина

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Text

18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

Text

15:58 Возле метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения — починят ли и когда

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

26 сентября 2024

06:52 Чем подкормить яблоню и вишню осенью — лучшие удобрения и советы садоводов