Илья Забарный вошел в сборную лучших игроков АПЛ по версии WhoScored

Забарный вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата Англии
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный продолжает играть все матчи в Английской премьер-лиге. При этом он получил признание от аналитиков.
Забарный вошел в символическую сборную АПЛ из лучших игроков до 21 года от портала WhoScored.
Забарный в списке лучших футболистов
В текущем сезоне Забарный выходил в составе "Борнмута" в семи матчах и не отмечался результативными действиями.
Компанию Забарному в центре защиты составил Колвилл.
Вратарь:
- Вербругген (оценка 6.05)
Защитники:
- Льюис (оценка 6.87)
- Забарный (оценка 6.63)
- Ковилл (оценка 6.84)
- Холл (оценка 6.69)
Полузащитники:
- Балеба (оценка 7.05)
- Майну (оценка 6.75)
- Буонанотте (оценка 7.04)
Нападающие:
- Минте (оценка 6.72)
- Делап (оценка 6.74)
- Савиньо (оценка 6.97)
"Борнмут" в текущем сезоне АПЛ набрал восемь очков в семи матчах и идет на 13-м месте в чемпионате Англии.
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