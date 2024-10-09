Судаков может стать одноклубником Зинченко или Мудрика в АПЛ

Георгий Судаков празднует победу "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков остается одним из самых востребованных игроков донецкой команды на трансферном рынке. К нему сохраняется интерес со стороны клубов английской Премьер-лиги.

Гранды британского футбола изучают возможность пригласить Судакова, сообщает TopMercato.

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Лидер донецкого "Шахтера" Георгий Судаков в сезоне 2024/2025 сыграл уже 10 поединков во всех турнирах. Молодой футболист записал на свой счет семь мячей и сделал две результативные передачи.

Каким клубам нужен Судаков

Первые слухи о том, что 22-летний хавбек может сменить команду, появились больше года назад. Долгое время главным претендентом на Судакова был "Наполи", однако итальянский клуб не сумел удовлетворить трансферные требования "Шахтера", который требовал за игрока более 60 млн евро.

Георгий Судаков с партнерами по "Шахтеру". Фото: пресс-служба клуба

В настоящее время известно, что за прогрессом Судакова следят английские гранды. Среди них оказались лондонские клубы "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси", а также "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Однако ни одна из команд пока не сделала запрос по трансферу украинского полузащитника.

Напомним, другой футболист "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко может не сыграть в матчах Лиги Наций из-за травмы.

А капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко скоро сможет побить рекорд Андрея Шевченко по количеству голов в составе "сине-желтых".