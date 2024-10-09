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Юрген Клопп достроково закінчив відпустку та знайшов нове місце роботи

9 жовтня 2024 10:07
Станіслав Костюк - Редактор
Юрген Клопп знайшов нову роботу
Юрген Клопп на урочистій церемонії в Німеччині. Фото: Reuters/Lisi Niesner
Станіслав Костюк - Редактор

Відомий німецький тренер Юрген Клопп повертається до активної роботи. Він провів у відпустці менше ніж шість місяців після відходу з англійського "Ліверпуля".

Найближчим часом Клопп працюватиме не тренером, повідомив німецький інсайдер Крістіан Фальк.

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Влітку 2024 року 57-річний Юрген Клопп оголосив про достроковий вихід з англійського "Ліверпуля". Тренер розповів про фізичну та моральну втому і визнав, що йому потрібен час для відновлення сил. Німець заявив, що найближчим часом не прийматиме пропозиції від інших клубів та національних команд.

Юрген Клопп
Арт на стадіоні "Ліверпуля", присвячений Юргену Клоппу. Фото: Reuters/Lee Smith

Де працюватиме Клопп

Екснаставник "Майнца", "Боруссії" (Дортмунд) та "Ліверпуля" дотримав слова, але зумів знайти іншу роботу. Юрген Клопп стане новим глобальним керівником футбольних операцій у системі "Ред Булл". У цю систему входять кілька футбольних клубів, включаючи австрійський "РБ Зальцбург" та німецький "Лейпциг".

Вже першого січня 2025 року Юрген Клопп розпочне роботу на новій посаді. При цьому в контракті тренера є пункт, згідно з яким він зможе будь-коли піти, якщо отримає пропозицію очолити збірну Німеччини, яку зараз тренує Юліан Нагельсманн.

Нагадаємо, відома українська ведуча взяла участь у відвертій фотосесії.

А один із футболістів збірної України може продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії.

спорт футбол Юрген Клопп Збірна Німеччини з футболу тренер

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