Юрген Клопп знайшов нову роботу

Юрген Клопп достроково закінчив відпустку та знайшов нове місце роботи
Відомий німецький тренер Юрген Клопп повертається до активної роботи. Він провів у відпустці менше ніж шість місяців після відходу з англійського "Ліверпуля".
Найближчим часом Клопп працюватиме не тренером, повідомив німецький інсайдер Крістіан Фальк.
Влітку 2024 року 57-річний Юрген Клопп оголосив про достроковий вихід з англійського "Ліверпуля". Тренер розповів про фізичну та моральну втому і визнав, що йому потрібен час для відновлення сил. Німець заявив, що найближчим часом не прийматиме пропозиції від інших клубів та національних команд.
Де працюватиме Клопп
Екснаставник "Майнца", "Боруссії" (Дортмунд) та "Ліверпуля" дотримав слова, але зумів знайти іншу роботу. Юрген Клопп стане новим глобальним керівником футбольних операцій у системі "Ред Булл". У цю систему входять кілька футбольних клубів, включаючи австрійський "РБ Зальцбург" та німецький "Лейпциг".
Вже першого січня 2025 року Юрген Клопп розпочне роботу на новій посаді. При цьому в контракті тренера є пункт, згідно з яким він зможе будь-коли піти, якщо отримає пропозицію очолити збірну Німеччини, яку зараз тренує Юліан Нагельсманн.
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