Гвардіола пояснив, як Манчестер Сіті зумів зберегти у складі лідера команди

Тренер Хосеп Гвардіола випускає на полі Жеремі Доку та Кайла Вокера. Фото: Reuters/Lee Smith

Головний тренер англійського клубу "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола пояснив, як команді вдалося зберегти одного зі своїх лідерів під час літнього трансферного вікна 2024 року. Жоден клуб не зумів задовольнити фінансові вимоги "містян".

"Манчестер Сіті" працює над тим, щоб убезпечити себе від втрати провідних футболістів, повідомляє ESPN.

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Минулого літа чемпіони Англії могли залишитися одразу без двох футболістів, які довгі роки були лідерами команди. Півзахисник Кевін Де Брюйне вирішив залишитись у "Манчестер Сіті" після розмови з головним тренером. Ситуація із воротарем Едерсоном була іншою.

Едерсон під час матчу. Фото: Reuters/Radovan Stoklasa

Як "Ман Сіті" вдалося зберегти голкіпера

Хосеп Гвардіола розповів, що Едерсон залишився у команді тому, що жоден клуб не зміг сплатити трансферну вартість воротаря. На бразильського футболіста претендували саудівські "Аль-Наср" та "Аль-Іттіхад".

"Едерсон знав, що я цього не хочу його догляду. Однак вирішувати мав сам воротар. Ситуацію спростило те, що ніхто так і не зумів виплатити за нього всю суму відступних. Ми високо оцінили Едерсона. Інакше неможливо, адже він є важливою частиною однієї. з найкращих команд світу", — заявив Гвардіола.

Едерсон виграв шість титулів Прем'єр-ліги з моменту переходу з "Бенфіки" у 2017 році. Він двічі потрапив у символічну збірну сезону Прем'єр-ліги та завойовував "Золоту рукавичку" найкращому голкіперу АПЛ з 2020 по 2022 роки.

"Манчестер Сіті" оцінив Едерсона у 35 млн євро.

Нагадаємо, один із клубів англійської Прем'єр-ліги претендує на півзахисника "Шахтаря" Георгія Судакова.

А колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" порівняв команди Еріка Тен Хага та сера Алекса Фергюсона.