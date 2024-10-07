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Скоулз порівняв нинішній Манчестер Юнайтед із командою часів Фергюсона

7 жовтня 2024 13:14
Сергій Романчук - Редактор
Скоулз порівняв Манчестер Юнайтед із командою сера Алекса Фергюсона
Пол Скоулз у матчі ветеранів "Манчестер Юнайтед" та "Селтіка". Фото: Reuters/Lee Smith
Сергій Романчук - Редактор

Колишній півзахисник збірної Англії та "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз розкритикував керівництво та тренерський штаб "червоних дияволів". Експерт вважає, що команда не має перспектив для прогресу.

Скоулз назвав проблеми "МЮ" порівняно з командою часів роботи сера Алекса Фергюсона, повідомляє The Guardian.

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У рамках 7-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" не зумів узяти гору на виїзді над "Астон Віллою" (0:0). Команда Еріка Тен Хага не може перемогти вже у п'яти матчах поспіль у всіх турнірах. Футболісти та тренерський штаб регулярно стикаються з критикою, до якої вирішив приєднатися і відомий у минулому хавбек команди.

Ерік Тен Хаг та Маркус Рашфорд
Тренер Тен Хаг та форвард Рашфорд. Фото: Reuters/Molly Darlington

Що Скоулз сказав про "МЮ"

Пол Скоулз зізнався, що не отримує задоволення від перегляду матчів "червоних дияволів". Він порівняв нинішній склад команди із колективом, яким керував сер Алекс Фергюсон. Ветеран дійшов невтішного висновку для вболівальників.

Скоулз нагадав, що раніше у складі "Манчестер Юнайтед" було одразу кілька футболістів, які могли забити понад 20 голів за сезон. Наразі ніхто в команді з таким завданням не справляється.

"Вболівальники та команда постійно на щось сподіваються, але ситуація не змінюється. Був шанс, що Угарте допоможе розв'язати проблему, але він навіть не може зіграти за клуб! "МЮ" купує за величезні гроші де Лігта та Мартінеса, але в обороні продовжують грати Магвайр та Еванс. І незрозуміло, що може змінити цю ситуацію", — заявив Скоулз.

"Манчестер Юнайтед" посідає 14-те місце за підсумками 7 турів. У наступному матчі "червоні дияволи" приймуть "Брентфорд".

Нагадаємо, одразу кілька відомих футболістів можуть не зіграти за збірну України через травми. До них потрапив й Андрій Ярмоленко.

До голкіпера "Реала" Андрій Лунін найближчим часом повернеться на лаву запасних мадридської команди.

спорт футбол Манчестер Юнайтед Сер Алекс Фергюсон АПЛ

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