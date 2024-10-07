Скоулз сравнил Манчестер Юнайтед с командой сэра Алекса Фергюсона

Пол Скоулз в матче ветеранов "Манчестер Юнайтед" и "Селтика". Фото: Reuters/Lee Smith

Бывший полузащитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал руководство и тренерский штаб "красных дьяволов". Эксперт считает, что у команды нет перспектив для прогресса.

Скоулз назвал проблемы "МЮ" по сравнению с командой времен работы сэра Алекса Фергюсона, сообщает The Guardian.

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В рамках 7 тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" не сумел взять верх на выезде над "Астон Виллой" (0:0). Команда Эрика Тен Хага не может победить уже в пяти матчах подряд во всех турнирах. Футболисты и тренерский штаб регулярно сталкиваются с критикой, к которой решил присоединиться и известный в прошлом хавбек команды.

Тренер Тен Хаг и форвард Рашфорд. Фото: Reuters/Molly Darlington

Что Скоулз сказал о "МЮ"

Пол Скоулз признался, что не получает удовольствие от просмотра матчей "красных дьяволов". Он сравнил нынешний состав команды с коллективом, которым управлял сэр Алекс Фергюсон. Ветеран пришел к неутешительному для болельщиков выводу.

Скоулз напомнил, что раньше в составе "Манчестер Юнайтед" было сразу несколько футболистов, которые могли забить больше 20 голов за сезон. Сейчас никто в команде с такой задачей не справляется.

"Болельщики и команда постоянно на что-то надеются, но ситуация не меняется. Был шанс, что Угарте поможет решить проблему, но он даже не может сыграть за клуб! "МЮ" покупает за огромные деньги де Лигта и Мартинеса, но в обороне продолжают играть Магуайр и Эванс. И непонятно, что может изменить эту ситуацию", — заявил Скоулз.

"Манчестер Юнайтед" занимает 14 место по итогам 7 туров. В следующем матче "красные дьяволы" примут "Брентфорд".

Напомним, сразу несколько известных футболистов могут не сыграть за сборную Украины из-за травм. В их число попал и Андрей Ярмоленко.

В голкипер "Реала" Андрей Лунин в ближайшее время вернется на скамейку запасных мадридской команды.