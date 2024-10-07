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Гвардиола сделал важное заявление о будущем лидера Манчестер Сити

7 октября 2024 17:21
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Гвардиола объяснил, как Манчестер Сити сумел сохранить в составе лидера команды
Тренер Хосеп Гвардиола выпускает на поле Жереми Доку и Кайла Уокера. Фото: Reuters/Lee Smith
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, как команде удалось сохранить одного из своих лидеров во время летнего трансферного окна 2024 года. Ни один клуб не сумел удовлетворить финансовые требования "горожан". 

"Манчестер Сити" работает над тем, чтобы обезопасить себя от потери ведущих футболистов, сообщает ESPN

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Прошлым летом чемпионы Англии могли остаться сразу без двух футболистов, которые долгие годы были лидерами команды. Полузащитник Кевин Де Брюйне решил остаться в "Манчестер Сити" после беседы с главным тренером. Ситуация с вратарем Эдерсоном была другой. 

Эдерсон
Эдерсон во время матча. Фото: Reuters/Radovan Stoklasa

Как "Ман Сити" удалось сохранить голкипера

Хосеп Гвардиола рассказал, что Эдерсон остался в команде потому,  что ни один клуб не смог оплатить трансферную стоимость вратаря. На бразильского футболиста претендовали саудовские "Аль-Наср" и "Аль-Иттихад". 

"Эдерсон знал, что я этого не хочу его ухода. Однако решать должен был сам вратарь. Ситуацию упростило то, что никто так и не сумел выплатить за него всю сумму отступных. Мы высоко оценили Эдерсона. Иначе невозможно, ведь он является важной частью одной из лучших команд мира", — заявил Гвардиола. 

Эдерсон выиграл шесть титулов Премьер-лиги с момента перехода из "Бенфики" в 2017 году. Он дважды был попал в символическую сборную сезона Премьер-лиги и завоевывал "Золотую перчатку" лучшему голкиперу АПЛ с 2020 по 2022 годы.

"Манчестер Сити" оценил Эдерсона в 35 млн евро. 

Напомним, один из клубов английской Премьер-лиги претендует на полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова. 

А бывший футболист "Манчестер Юнайтед" сравнил команды Эрика Тен Хага и сэра Алекса Фергюсона. 

спорт футбол Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эдерсон

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