Бущан уже зимой может перейти в известный европейский клуб

Георгий Бущан командует обороной "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский может столкнуться с новой кадровой проблемой. Вратарем команды Георгием Бущаном интересуется известный зарубежный клуб.

Уже в январе 2025 года в ворота "Динамо" может встать другой футболист, сообщает Fanatik.

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Вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан может продолжить карьеру в турецком клубе. "Истанбул Башакшехир" столкнулся с травмой своего основного вратаря и ищет замену футболисту.

Футболисты "Динамо" во время выхода на поле. Фото: пресс-служба клуба

Когда Бущан уйдет из "Динамо"

Трансферное окно в Европе закрыто, однако интерес "Истанбула" к украинскому голкиперу является устойчивым. Турецкий клуб уже несколько лет следит за карьерой Георгия Бущана. Согласно информации турецких журналистов, переход может состояться уже во время зимнего трансферного окна.

Георгий Бущан перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Истанбул" готов предложить за Бущана порядка трех миллионов евро, однако "Динамо" оценивает своего футболиста как минимум в два раза дороже. В случае, если этот трансфер осуществится, место в воротах киевской команды займет Руслан Нещерет.

Напомним, полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко скоро может стать единоличным рекордсменом сборной Украины по голам.

А полузащитником донецкого "Шахтера" Георгием Судаковым интересуются сразу пять английских клубов.