Руслан Маліновський стане одноклубником Маріо Балотеллі

Одноклубником Маліновського стане зірка італійського футболу
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський зможе грати в одній команді з одним із колишніх форвардів "скуадри адзурри". Тренерський штаб "Дженоа" чекає на нового голеадора.
Маріо Балотеллі може повернутися до італійської Серії А, повідомляє Tutto Mercato.
Колишній форвард збірної Італії Маріо Балотеллі веде переговори з "Дженоа" та може підписати контракт із генуезьким клубом. Йдеться про короткострокову угоду до кінця сезону. Якщо це станеться, форвард повернеться до Серії А вперше за три останні роки. Досвід 34-річного футболіста здатний допомогти "Дженоа", гравці якого забили лише один гол у трьох останніх матчах.
Чим відомий Балотеллі
Досвідчений бомбардир виступав за клуби із п'яти різних країн. Маріо Балотеллі є фіналістом Євро-2012 у складі збірної Італії. Він перемагав у чемпіонаті Англії, тричі вигравав Серію А у складі "Інтера".
Останньою командою Балотеллі в Італії була "Монца", з якої він пішов у 2021 році. Влітку цього року у форварда завершився контракт із турецьким клубом "Адана Демірспор". Балотеллі є вільним агентом.
Нагадаємо, колишній тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп уже знайшов нову роботу, проте не йдеться про кар'єру наставника.
А голкіпер збірної України Георгій Бущан може приєднатись до відомого турецького клубу.
Читайте Новини.LIVE!