Руслан Маліновський стане одноклубником Маріо Балотеллі

Руслан Маліновський біля герба Генуї. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський зможе грати в одній команді з одним із колишніх форвардів "скуадри адзурри". Тренерський штаб "Дженоа" чекає на нового голеадора.

Маріо Балотеллі може повернутися до італійської Серії А, повідомляє Tutto Mercato.

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Колишній форвард збірної Італії Маріо Балотеллі веде переговори з "Дженоа" та може підписати контракт із генуезьким клубом. Йдеться про короткострокову угоду до кінця сезону. Якщо це станеться, форвард повернеться до Серії А вперше за три останні роки. Досвід 34-річного футболіста здатний допомогти "Дженоа", гравці якого забили лише один гол у трьох останніх матчах.

Чим відомий Балотеллі

Досвідчений бомбардир виступав за клуби із п'яти різних країн. Маріо Балотеллі є фіналістом Євро-2012 у складі збірної Італії. Він перемагав у чемпіонаті Англії, тричі вигравав Серію А у складі "Інтера".

Маріо Балотеллі із Кубком чемпіонів. Фото: instagram.com/mb459/

Останньою командою Балотеллі в Італії була "Монца", з якої він пішов у 2021 році. Влітку цього року у форварда завершився контракт із турецьким клубом "Адана Демірспор". Балотеллі є вільним агентом.

Нагадаємо, колишній тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп уже знайшов нову роботу, проте не йдеться про кар'єру наставника.

А голкіпер збірної України Георгій Бущан може приєднатись до відомого турецького клубу.