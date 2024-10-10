Дженоа отказалась от футболиста сборной Украины

Футболисты "Дженоа" поддерживают Малиновского. Фото: instagram.com/genoacfc/

Тренерский штаб итальянской команды "Дженоа" рассмотрел кандидатуру одного из футболистов сборной Украины в качестве потенциального усиления состава. Этот полузащитник должен был заменить травмированного Руслана Малиновского.

Виктор Коваленко не будет выступать в составе "Дженоа", сообщил журналист Николо Скира.

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Виктор Коваленко в "Аталанте". Фото: instagram.com/vitykovalenko/

Коваленко мог перейти в "Дженоа"

Главный тренер "грифонов" Альберто Джилардино изучил кандидатуры Антонио Кандревы и Рафиньи Алькантары, которые не подошли клубу из Генуи. То же самое касается и украинского футболиста Виктора Коваленко.

Воспитанник донецкого "Шахтера" выступал за "Аталанту" с 2021 по 2024 годы. Однако он почти не играл за бергамасков, которые не стали продлевать контракт с 28-летним футболистом. В "Дженоа" тоже решили отказаться от услуг Виктора несмотря на то, что Коваленко обладает статусом свободного агента.

Генуэзцы продолжают искать замену Малиновскому, а Коваленко может продолжить карьеру в Турции.

Напомним, футболистом одного из турецких клубов может стать и голкипер сборной Украины Георгий Бущан.

А "Дженоа" изучает возможность подписать бывшего звездного форварда сборной Италии.