Дженоа відмовилася від футболіста збірної України

Футболісти "Дженоа" підтримують Маліновського. Фото: instagram.com/genoacfc/

Тренерський штаб італійської команди "Дженоа" розглянув кандидатуру одного з футболістів збірної України як потенційне посилення складу. Цей півзахисник мав замінити травмованого Руслана Маліновського.

Віктор Коваленко не виступатиме у складі "Дженоа", повідомив журналіст Ніколо Скіра.

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Український хавбек "Дженоа" Руслан Маліновський зазнав травми під час матчу Серії А з "Венецією" і вибув з ладу як мінімум до кінця 2024 року. У "Дженоа" шукають гравця, який міг би замінити півзахисника.

Віктор Коваленко в "Аталанті". Фото: instagram.com/vitykovalenko/

Коваленко міг перейти до "Дженоа"

Головний тренер "грифонів" Альберто Джилардіно вивчив кандидатури Антоніо Кандреви та Рафіньї Алькантари, які не підійшли клубу з Генуї. Те саме стосується й українського футболіста Віктора Коваленка.

Вихованець донецького "Шахтаря" виступав за "Аталанту" з 2021 до 2024 року. Однак він майже не грав за бергамасків, які не почали продовжувати контракт із 28-річним футболістом. У "Дженоа" теж вирішили відмовитися від послуг Віктора попри те, що Коваленко має статус вільного агента.

Генуезці продовжують шукати заміну Маліновському, а Коваленко може продовжити кар'єру у Туреччині.

Нагадаємо, футболістом одного із турецьких клубів може стати й голкіпер збірної України Георгій Бущан.

А "Дженоа" вивчає нагоду підписати колишнього зіркового форварда збірної Італії.