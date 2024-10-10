Дженоа відмовилася від футболіста збірної України

У Дженоа відмовилися від футболіста збірної України — про кого йдеться
Тренерський штаб італійської команди "Дженоа" розглянув кандидатуру одного з футболістів збірної України як потенційне посилення складу. Цей півзахисник мав замінити травмованого Руслана Маліновського.
Віктор Коваленко не виступатиме у складі "Дженоа", повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Український хавбек "Дженоа" Руслан Маліновський зазнав травми під час матчу Серії А з "Венецією" і вибув з ладу як мінімум до кінця 2024 року. У "Дженоа" шукають гравця, який міг би замінити півзахисника.
Коваленко міг перейти до "Дженоа"
Головний тренер "грифонів" Альберто Джилардіно вивчив кандидатури Антоніо Кандреви та Рафіньї Алькантари, які не підійшли клубу з Генуї. Те саме стосується й українського футболіста Віктора Коваленка.
Вихованець донецького "Шахтаря" виступав за "Аталанту" з 2021 до 2024 року. Однак він майже не грав за бергамасків, які не почали продовжувати контракт із 28-річним футболістом. У "Дженоа" теж вирішили відмовитися від послуг Віктора попри те, що Коваленко має статус вільного агента.
Генуезці продовжують шукати заміну Маліновському, а Коваленко може продовжити кар'єру у Туреччині.
Нагадаємо, футболістом одного із турецьких клубів може стати й голкіпер збірної України Георгій Бущан.
А "Дженоа" вивчає нагоду підписати колишнього зіркового форварда збірної Італії.
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