Нову форму збірної України розкритикував відомий журналіст

Віталій Миколенко у формі збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Президент УАФ Андрій Шевченко розповів, що у збірних України з'явився новий постачальник екіпірування. Проте зміна сподобалася далеко не всім вболівальникам.

Український журналіст Ігор Бурбас висловив претензії до дизайну нової форми на своїй сторінці в Telegram.

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Андрій Шевченко не лише представив нову форму національних команд України, а й пообіцяв уболівальникам спростити набуття спортивної атрибутики. Він нагадав, що на Євро-2012 "синьо-жовті" вже грали у формі цієї фірми.

Ігор Бурбас веде авторський проект. Фото: скриншот YouTube

Бурбас розкритикував рішення УАФ

Український журналіст Ігор Бурбас звернув увагу на те, що на нових футболках національної команди відсутня мапа єдиної та суверенної України, а також немає гасла "Героям Слава!".

"Це ті зміни, яких ми заслужили? Серйозно? Рік чекали на нову форму наче якусь панацею. І це для того, щоб із нашої форми прибрали символи державності? Добре, хоч кольори залишили", — написав Бурбас.

Вже у п'ятницю, 11 жовтня, збірна України вперше зіграє у новій формі у матчі Ліги Націй проти Грузії.

Нагадаємо, воротар збірної України Георгій Бущан може розпочати наступний сезон у турецькій команді.

А півзахисник збірної України Руслан Маліновський стане одноклубником відомої зірки італійського футболу.