Шевченко виправить стару помилку в українському футболі — деталі

Андрій Шевченко у новій формі збірної України. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко поділився планами, які потішать уболівальників збірної України. Незабаром офіційне екіпірування національних команд можна буде придбати у спеціалізованому магазині.

Вболівальникам більше не доведеться шукати майки з прізвищами футболістів у дні матчів біля стадіонів, повідомляє Forbes.

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У середу, 9 жовтня, в УАФ офіційно підтвердили зміну офіційного постачальника футбольного екіпірування для національних команд. Андрій Шевченко оголосив, що цим займатиметься Adidas. Під час укладання угоди в УАФ подумали й про вболівальників.

Тенісистка Еліна Світоліна у новій формі збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Відкриття магазину для фанів

Шевченко розкрив плани, згідно з якими буде відкрито створений спеціальний портал, на якому вболівальники зможуть замовити та сплатити форму збірної України. Якщо раніше з попереднім постачальником екіпірування кількість партій із футбольною формою була обмежена, то тепер атрибутики вистачить на всіх.

"Вболівальники зможуть набути форми в магазинах Adidas і на офіційному сайті компанії. Ми також плануємо запустити власний інтернет-магазин, який зараз розробляється, щоб фанати могли легко придбати наше офіційне екіпірування", — пояснив Шевченко.

Нагадаємо, у головного тренера збірної України Сергія Реброва почалися проблеми у національній команді.

А один із голкіперів "синьо-жовтих" може продовжити кар'єру у відомому європейському клубі.