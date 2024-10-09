Шевченко исправит старую ошибку в украинском футболе — детали

Андрей Шевченко в новой форме сборной Украины. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился планами, которые обрадуют болельщиков сборной Украины. Скоро официальную экипировку национальных команд можно будет приобрести в специализированном магазине.

Болельщикам больше не придется искать майки с фамилиями футболистов в дни матчей возле стадионов, сообщает Forbes.

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В среду, 9 октября, в УАФ официально подтвердили смену официального поставщика футбольной экипировки для национальных команд. Андрей Шевченко объявил, что этим будет заниматься Adidas. При заключении соглашения в УАФ подумали и о болельщиках.

Теннисистка Элина Свитолина в новой форме сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Открытие магазина для фанов

Шевченко раскрыл планы, согласно которых будет открыт создан специальный портал, на котором болельщики смогут заказать и оплатить форму сборной Украины. Если раньше с предыдущим поставщиком экипировки количество партий с футбольной формой было ограничено, то теперь атрибутики хватит на всех.

"Болельщики смогут приобрести форму в магазинах Adidas и на официальном сайте компании. Мы также планируем запустить собственный интернет-магазин, который сейчас разрабатывается, чтобы фанаты могли легко приобрести нашу официальную экипировку", — объяснил Шевченко.

Напомним, у главного тренера сборной Украины Сергея Реброва начались проблемы в национальной команде.

А один из голкиперов "сине-желтых" может продолжить карьеру в известном европейском клубе.