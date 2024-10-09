Шевченко раскрыл подробности сотрудничества с Adidas

Виктор Цыганков и Владимир Бражко в новой форме сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

В октябрьских матчах Лиги Наций футболисты сборной Украины сыграют в новой экипировке. Украинская Ассоциация футбола подписала контракт с новым спонсором.

Глава УАФ Андрей Шевченко в интервью официальному сайту Ассоциации поделился впечатлением от сотрудничества с Adidas.

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Уже 11 октября футболисты сборной Украины выйдут на матч с национальной командой Грузии в новой экипировке. Накануне Adidas представила новые домашние и выездные комплекты формы "сине-желтых" на сезон2024/2025. Эта компания стала эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды.

Вице-капитан "сине-желтых" Александр Зинченко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Шевченко сказал о новой форме сборной Украины

Президент УАФ похвалил нового поставщика экипировки национальной команды и напомнил об успешном опыте работы с Adidas. Эта компания уже разрабатывала эксклюзивную форму, в которой национальная сборная выступала на Евро-2012. На том турнире Андрей Шевченко забил два гола.

"Мы стремимся достичь наивысшего уровня соревнований во всех наших национальных командах и с нетерпением ждем на сотрудничество с ведущим поставщиком формы, таким как Adidas, на пути к цели", — объяснил Шевченко.

Сборная Украины является аутсайдером в своей группе после двух матчей Лиги Наций. В октябре "сине-желтые" сыграют с командами Грузии и Чехии.

Напомним, в раздевалке сборной Украины испортилась атмосфера, у Сергея Реброва возникли проблемы с некоторыми игроками.

А один из голкиперов сборной Украины во время следующего трансферного окна может сменить клуб.