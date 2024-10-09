У Реброва начались проблемы с игроками сборной Украины — что известно

Сергей Ребров руководит тренировкой сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров столкнулся с дополнительным давлением из-за неудачных результатов команды в Лиге Наций. У наставника могли возникнуть проблемы с некоторыми игроками "сине-желтых".

Бывший футболист "Карпат" Михаил Кополовец объяснил, что происходит в сборной Украины, сообщает NV.

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Накануне октябрьских матчей Лиги Наций сборная Украины столкнулась с серьезными кадровыми проблемами. Однако скандал в команде грянул еще раньше, когда тренерский штаб решил не вызывать на поединки с Грузией и Чехией нескольких опытных игроков во главе с капитаном Андреем Ярмоленко.

Тренировка национальной команды. Фото: instagram.com/uafukraine/

Эпидемия травм в сборной Украины

Михаил Кополовец, который известен по играм за "Карпаты" и работе с "Минае", рассказал о слухах про ухудшение атмосферы в национальной команде. Эксперт объяснил, что часть игроков просто отказались ехать на сборы команды Сергея Реброва под предлогом травм.

Кополовец не хочет верить в то, что национальную команду сотрясает скандал. Однако бывший защитник признал, что из нескольких источников узнал о ссорах в сборной Украины.

Уже 11 октября команда Сергея Реброва попробует набрать первые баллы в Лиге Наций в матче с Грузией. Через три дня сборную Украины ждет поединок с Чехией.

Напомним, голкипер сборной Украины может сменить клуб уже во время зимнего трансферного окна.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко в ближайшем будущем сумеет побить рекорд Андрея Шевченко по количеству голов в национальной команде.