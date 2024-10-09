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У Реброва може бути конфлікт із гравцями збірної України — що відомо

9 жовтня 2024 12:31
Станіслав Костюк - Редактор
У Реброва почалися проблеми із гравцями збірної України — що відомо
Сергій Ребров керує тренуванням збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зіткнувся з додатковим тиском через невдалі результати команди у Лізі Націй. У наставника могли виникнути проблеми з деякими гравцями "синьо-жовтих".

Колишній футболіст "Карпат" Михайло Кополовець пояснив, що відбувається у збірній України, повідомляє NV.

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Напередодні жовтневих матчів Ліги Націй збірна України зіткнулася із серйозними кадровими проблемами. Проте скандал у команді пролунав ще раніше, коли тренерський штаб вирішив не викликати на поєдинки з Грузією та Чехією кількох досвідчених гравців на чолі з капітаном Андрієм Ярмоленком.

Збірна України
Тренування національної команди. Фото: instagram.com/uafukraine/

Епідемія травм у збірній України

Михайло Кополовець, який відомий за іграм за "Карпати" та роботу з "Минаї", розповів про чутки про погіршення атмосфери у національній команді. Експерт пояснив, що частина гравців просто відмовилася їхати на збори команди Сергія Реброва під приводом травм.

Кополовець не хоче вірити в те, що національну команду стрясає скандал. Проте колишній захисник визнав, що з кількох джерел дізнався про сварки у збірній України.

Вже 11 жовтня команда Сергія Реброва спробує набрати перші бали у Лізі Націй у матчі з Грузією. За три дні на збірну України чекає поєдинок із Чехією.

Нагадаємо, що голкіпер збірної України може змінити клуб вже під час зимового трансферного вікна.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко найближчим часом зуміє побити рекорд Андрія Шевченка за кількістю голів у національній команді.

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Сергій Ребров Михайло Кополовець

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