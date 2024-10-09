Шевченко розкрив подробиці співпраці з Adidas

Шевченко прокоментував зміни до збірної України
У жовтневих матчах Ліги Націй футболісти збірної України зіграють у новому екіпіруванні. Українська Асоціація футболу підписала контракт із новим спонсором.
Голова УАФ Андрій Шевченко в інтерв'ю офіційному сайту Асоціації поділився враженням від співпраці з Adidas.
Вже 11 жовтня футболісти збірної України вийдуть на матч із національною командою Грузії у новому екіпіруванні. Напередодні Adidas представила нові домашні та виїзні комплекти форми "синьо-жовтих" на сезон 2024/2025. Ця компанія стала ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди.
Що Шевченко сказав про нову форму збірної України
Президент УАФ похвалив нового постачальника екіпірування національної команди та нагадав про успішний досвід роботи з Adidas. Ця компанія вже розробляла ексклюзивну форму, де національна збірна виступала на Євро-2012. На тому турнірі Андрій Шевченко забив два голи.
"Ми прагнемо досягти найвищого рівня змагань у всіх наших національних командах та з нетерпінням чекаємо на співпрацю з провідним постачальником форми, таким як Adidas, на шляху до мети", — пояснив Шевченко.
Збірна України є аутсайдером у своїй групі після двох матчів Ліги Націй. У жовтні "синьо-жовті" зіграють із командами Грузії та Чехії.
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