Шевченко розкрив подробиці співпраці з Adidas

Віктор Циганков та Володимир Бражко у новій формі збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

У жовтневих матчах Ліги Націй футболісти збірної України зіграють у новому екіпіруванні. Українська Асоціація футболу підписала контракт із новим спонсором.

Голова УАФ Андрій Шевченко в інтерв'ю офіційному сайту Асоціації поділився враженням від співпраці з Adidas.

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Вже 11 жовтня футболісти збірної України вийдуть на матч із національною командою Грузії у новому екіпіруванні. Напередодні Adidas представила нові домашні та виїзні комплекти форми "синьо-жовтих" на сезон 2024/2025. Ця компанія стала ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди.

Віце-капітан "синьо-жовтих" Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Шевченко сказав про нову форму збірної України

Президент УАФ похвалив нового постачальника екіпірування національної команди та нагадав про успішний досвід роботи з Adidas. Ця компанія вже розробляла ексклюзивну форму, де національна збірна виступала на Євро-2012. На тому турнірі Андрій Шевченко забив два голи.

"Ми прагнемо досягти найвищого рівня змагань у всіх наших національних командах та з нетерпінням чекаємо на співпрацю з провідним постачальником форми, таким як Adidas, на шляху до мети", — пояснив Шевченко.

Збірна України є аутсайдером у своїй групі після двох матчів Ліги Націй. У жовтні "синьо-жовті" зіграють із командами Грузії та Чехії.

Нагадаємо, у роздягальні збірної України зіпсувалася атмосфера, у Сергія Реброва виникли проблеми із деякими гравцями.

А один із голкіперів збірної України під час наступного трансферного вікна може змінити клуб.