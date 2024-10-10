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Известный журналист раскритиковал новую форму сборной Украины

10 октября 2024 10:39
Станислав Костюк - Редактор
Новую форму сборной Украины раскритиковал известный журналист
Виталий Миколенко в форме сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о том, что у сборных Украины появился новый поставщик экипировки. Однако изменение понравилось далеко не всем болельщикам.

Украинский журналист Игорь Бурбас высказал претензии к дизайну новой формы на своей странице в Telegram.

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Андрей Шевченко не только представил новую форму национальных команд Украины, но и пообещал болельщикам упростить приобретение спортивной атрибутики. Он напомнил, что на Евро-2012 "сине-желтые" уже играли в форме этой фирмы. 

Игорь Бурбас
Игорь Бурбас ведет авторский проект. Фото: скриншот YouTube

Бурбас раскритиковал решение УАФ 

Украинский журналист Игорь Бурбас обратил внимание на то, что на новых футболках национальной команды отсутствует карта единой и суверенной Украины, а также нет лозунга "Героям Слава!".

"Это те изменения, которых мы заслужили? Серьезно? Год ждали новую форму будто какую-то панацею. И это для того, чтобы из нашей формы убрали символы государственности? Хорошо, хоть цвета оставили", — написал Бурбас. 

Уже в пятницу, 11 октября, сборная Украины впервые сыграет в новой форме в матче Лиги Наций против Грузии. 

Напомним, вратарь сборной Украины Георгий Бущан может начать следующий сезон в турецкой команде. 

А полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский станет одноклубником известной звезды итальянского футбола. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций футбольная форма

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