Новую форму сборной Украины раскритиковал известный журналист

Известный журналист раскритиковал новую форму сборной Украины
Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о том, что у сборных Украины появился новый поставщик экипировки. Однако изменение понравилось далеко не всем болельщикам.
Украинский журналист Игорь Бурбас высказал претензии к дизайну новой формы на своей странице в Telegram.
Андрей Шевченко не только представил новую форму национальных команд Украины, но и пообещал болельщикам упростить приобретение спортивной атрибутики. Он напомнил, что на Евро-2012 "сине-желтые" уже играли в форме этой фирмы.
Бурбас раскритиковал решение УАФ
Украинский журналист Игорь Бурбас обратил внимание на то, что на новых футболках национальной команды отсутствует карта единой и суверенной Украины, а также нет лозунга "Героям Слава!".
"Это те изменения, которых мы заслужили? Серьезно? Год ждали новую форму будто какую-то панацею. И это для того, чтобы из нашей формы убрали символы государственности? Хорошо, хоть цвета оставили", — написал Бурбас.
Уже в пятницу, 11 октября, сборная Украины впервые сыграет в новой форме в матче Лиги Наций против Грузии.
Напомним, вратарь сборной Украины Георгий Бущан может начать следующий сезон в турецкой команде.
А полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский станет одноклубником известной звезды итальянского футбола.
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