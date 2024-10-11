За Довбиком стежать представники двох європейських грандів

Артем Довбик під час тренування збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Італійська "Рома" може стати ще одним футбольним клубом, в якому форвард збірної України Артем Довбик проведе лише один сезон. У послугах гравця зацікавлені два клуби, які є одними із найбагатших у Європі.

Довбик має зберегти результативність на нинішньому рівні, щоб претендувати на трансфер, повідомляє L'Equipe.

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Артем Довбик перейшов до італійської "Роми" з іспанської "Жирони" влітку 2024 року в статусі найкращого бомбардира Ла-Ліги минулого сезону. Українцю знадобилося декілька місяців на адаптацію у новому чемпіонаті, після чого він став одним із лідерів атак італійської команди.

Артем Довбик на презентації форми збірної України Фото: instagram.com/uafukraine/

Довбик може не затриматись у "Ромі"

У дев'яти матчах у складі "вовків" український форвард забив уже чотири голи. Якщо Довбик збереже результативність на такому рівні, наступного сезону Артем може розпочати в іншому клубі.

За прогресом футболіста спостерігають французький "ПСЖ" та німецька "Баварія", які традиційно цікавляться найсильнішими гравцями Європи. Довбик входить до списків потенційних новачків обох клубів. Однак трансфер стане можливим лише в тому випадку, якщо Довбик увійде до списку найкращих бомбардирів чемпіонату Італії.

"Рома" заплатила за Довбика 32 млн євро. Ще 6 мільйонів "Жирона" зможе отримати як бонуси.

Нагадаємо, український хавбек Руслан Маліновський може стати одноклубником зіркового італійського форварда.

А воротар збірної України Георгій Бущан увійшов до сфери інтересів відомого клубу, який шукає нового голкіпера.