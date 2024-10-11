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Сборная Украины одержала первую победу в Лиге Наций благодаря Мудрику

11 октября 2024 23:49
Станислав Костюк - Редактор
Михаил Мудрик принес сборной Украины первую победу в Лиге Наций
Экспериментальный состав сборной Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров был вынужден экспериментировать со стартовым составом своей команды в матче третьего тура Лиги Наций. В основе "сине-желтых" появилось сразу несколько игроков, которые еще недавно было сложно там представить. 

Михаил Мудрик забил первый гол в этом поединке, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Эпидемия травм в сборной Украины привела к тому, что в основном составе на игру с Грузией вышли Максим Таловеров, Алексей Гуцуляк и дебютант Иван Калюжный (позже на поле появился еще и Александр Назаренко). "Сине-желтым" было некуда отступать, поскольку они проиграли два предыдущих матча на турнире. 

Мудрик забил третий гол за команду

Украина — Грузия — 1:0 (1:0) 

Гол: Мудрик, 35 

Украина: Трубин — Конопля, Забарный, Таловеров, Матвиенко (капитан) — Калюжный (Крыськив, 90) — Гуцуляк (Зубков, 75), Судаков (Сваток, 90), Шапаренко, Мудрик (Назаренко, 85) — Довбик (Яремчук, 75). 

Тренер: Сергей Ребров. 

Грузия: Мамардашвили — Кашия (капитан), Двали, Какабадзе — Лочошвили (Шенгелия, 59) — Китеишвили, Гвелесиани (Цивцивадзе, 82), Чакватадзе, Кочорашвили (Давиташвили, 71) — Микаутадзе, Кварацхелия. 

Тренер: Вилли Саньоль. 

Сборная Грузии подошла к поединку в качестве лидера квартета, а вот украинской команде было нечего терять. Однако оба соперника начали поединок активно, и уже на восьмой минуте встречи Судаков опасно пробил в сантиметрах от штанги ворот Мамардашвили. 

Илья Забарный и Артем Довбик
Илья Забарный борется с соперником. Фото: Reuters/Kacper Pempel

В этом поединке прекрасно работала связка Судаков — Мудрик. Именно они и создали гол в первом тайме. Михаил потерял мяч в атаке, однако Георгий его вернул бывшему партнеру по "Шахтеру". Мудрик сместился справа в центр, обыграл трех соперников и нанес точный удар низом, 1:0! 

Сразу после этого украинцы провели еще одну атаку, но Довбик не сумел грамотно распорядиться своим шансом. Важно отметить и передачу Мудрика со штрафного на голову Таловерову, который не попал в створ. Грузины отвечали опасно, но в этот вечер оборона сборной Украины играла надежно. 

Во втором тайме картина на поле не изменилась. Команда Реброва атаковала и централизовывала контрвыпады соперника. Мудрик был активен, Довбик не мог попасть в створ. У гостей появился шанс отыграться на 79-й минуте, когда команда Саньоля заработала право на опасный штрафной. Однако Хвича попал в Забарного, а с добиванием справился Трубин. В конце матча Кварацхелия воспользовался ошибкой голкипера "сине-желтых" и забил мяч, который не засчитали из-за офсайда. 

Сборная Украины удержала победу и вернулась в борьбу если не за повышение в классе, то хотя бы за сохранение места в дивизионе "В". Через три дня команда Сергея Реброва встретится с командой Чехии. 

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик не забил за национальную команду, но успешно выступает на клубном уровне. На него претендуют два европейских гранда. 

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан провел матч с Грузией в запасе, но он является основным игроком "Динамо". Уже летом вратарь может сменить клуб. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Лига Наций Сборная Грузии по футболу

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