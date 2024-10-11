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Магия Мудрика вывела сборную Украины вперед в матче с Грузией

11 октября 2024 22:38
Станислав Костюк - Редактор
Михаил Мудрик забил гол за сборную Украины в матче с Грузией
Михаил Мудрик празднует гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel
Станислав Костюк - Редактор

В матче третьего тура Лиги Наций сборная Украины принимает Грузию. Михаил Мудрик открыл счет в первом тайме этого противостояния. 

Обе команды играют в атакующий футбол и создают немало моментов у ворот друг друга, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Сборная Украины подошла к этому матчу в качестве аутсайдера квартета, а Грузия выиграла оба свои предыдущих поединков. Команда Сергея Реброва вышла на поле не в оптимальном составе, но именно "сине-желтые" первыми забили мяч в этой встрече. 

Болельщики сборной Украины
Единение болельщиков на матче. Фото: Telegram

Комбинация Судакова и Мудрика 

Подопечные Сергея Реброва более активно начали матч, и уже на восьмой минуте Георгий Судаков послал мяч рядом со штангой ворот соперника. На настроение "сине-желтых" не повлияла даже пауза в поединке, которая возникла после того, как на гостевом секторе пропал свет. 

 

 

На 35-й минуте Судаков отобрал мяч у соперника на чужой половине поля и сделал пас на Мудрика. Михаил сместился справа в центр, обыграл трех оппонентов и нанес точный удар низом под штангу ворот сборной Грузии, 1:0! 

Буквально сразу же Артем Довбик мог удвоить счет, но затем и грузинская команда создала несколько моментов у ворот Трубина. 

Напомним, украинский форвард Артем Довбик может уйти из "Ромы" уже летом следующего года. 

У Георгия Бущана появится возможность попробовать силы в иностранном чемпионате, на него претендует известный клуб. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Лига Наций Сборная Грузии по футболу

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