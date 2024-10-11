Михаил Мудрик забил гол за сборную Украины в матче с Грузией

Магия Мудрика вывела сборную Украины вперед в матче с Грузией
В матче третьего тура Лиги Наций сборная Украины принимает Грузию. Михаил Мудрик открыл счет в первом тайме этого противостояния.
Обе команды играют в атакующий футбол и создают немало моментов у ворот друг друга, сообщает портал Новини.LIVE.
Сборная Украины подошла к этому матчу в качестве аутсайдера квартета, а Грузия выиграла оба свои предыдущих поединков. Команда Сергея Реброва вышла на поле не в оптимальном составе, но именно "сине-желтые" первыми забили мяч в этой встрече.
Комбинация Судакова и Мудрика
Подопечные Сергея Реброва более активно начали матч, и уже на восьмой минуте Георгий Судаков послал мяч рядом со штангой ворот соперника. На настроение "сине-желтых" не повлияла даже пауза в поединке, которая возникла после того, как на гостевом секторе пропал свет.
На 35-й минуте Судаков отобрал мяч у соперника на чужой половине поля и сделал пас на Мудрика. Михаил сместился справа в центр, обыграл трех оппонентов и нанес точный удар низом под штангу ворот сборной Грузии, 1:0!
Буквально сразу же Артем Довбик мог удвоить счет, но затем и грузинская команда создала несколько моментов у ворот Трубина.
Напомним, украинский форвард Артем Довбик может уйти из "Ромы" уже летом следующего года.
У Георгия Бущана появится возможность попробовать силы в иностранном чемпионате, на него претендует известный клуб.
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